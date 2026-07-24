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เจาะเบื้องหลังอาณาจักร'ห่าว เติ้ง'ทุนจีนเทา ยืมมือสาวเอ็นฯ กว้านซื้อบ้านหรูมูลค่า 1.2 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - เจาะเบื้องหลังอาณาจักร 'ห่าว เติ้ง' ชำแหละโมเดลนอมินี 'ยืมมือสาวเอ็นฯ' ซื้อบ้านหรู 33 หลัง มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท

"ฝันร้ายของคนรวย"เมื่อบ้านหรูราคาระดับสิบล้าน ไม่ใช่พื้นที่แห่งความสงบสุขอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทาข้ามชาติ ที่ใช้นอมินีไทยกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ใจกลางกรุง มูลค่ามหาศาลกว่า 1,275 ล้านบาท

จากเสียงรบกวนในหมู่บ้านหรู สู่ชนวนกวาดล้างนอมินีทุนจีนสีเทาข้ามชาติ

​เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากความเดือดร้อนของลูกบ้านในโครงการหรูย่านพัฒนาการและกรุงเทพกรีฑา ที่ต้องทนทุกข์กับพฤติกรรมของเพื่อนบ้านชาวจีนที่เข้ามาปาร์ตี้ส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจจนบรรยากาศสังคมสงบสุขที่เคยซื้อไว้ด้วยเงินหลักสิบล้านต้องพังทลายลง บางครอบครัวถึงขั้นทนไม่ไหว ต้องยอมติดป้ายขายบ้านหนี

​ทว่า... ความเดือดร้อนนี้ไม่ได้จบลงแค่การร้องเรียนเรื่องเสียงดังเมื่อชาวบ้านตัดสินใจยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนจะมีการประสานงานร่วมกับ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้าสืบสวนลงลึก จนกระทั่งพบว่าบ้านหรูมูลค่าหลังละ 30-40 ล้านบาท รวม 33 หลัง ใน 3 โครงการดัง ถูกถือครองผ่านชื่อของ น.ส.ปิยนุช อดีตสาวเอ็นเตอร์เทน และ นางสาคร ผู้เป็นมารดา

โดยกลไกที่กลุ่มทุนนี้ใช้คือ...ดึง "สำนักงานทนายความและบริษัทรับทำบัญชี" เข้ามาร่วมจัดตั้งบริษัทอำพรางหรือนอมินีถึง 33 บริษัท เพื่อกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยมีนายทุนตัวจริงเบื้องหลังคือ "นายห่าว เติ้ง" นักธุรกิจชาวจีน แฟนหนุ่มของ น.ส.ปิยนุช ที่คบหากันมานานกว่า 5 ปี

​นายห่าว เติ้ง อาศัยช่องว่างทางกฎหมายไทย มองเห็นโอกาสในการสร้างอาณาจักรเพื่อรองรับชาวจีนด้วยกัน โดยมีเป้าหมายลูกค้าหลากหลายกลุ่มเช่น...
-กลุ่มพำนักยาว ใช้ช่องทาง วีซ่านักศึกษาเข้ามาอยู่อาศัย 
-กลุ่มระยะสั้น เช่าชั่วคราวเพื่อรอคลอดลูกในประเทศไทย
-กลุ่มปล่อยเช่า สร้างเครือข่ายอสังหาฯ ให้คนจีนเช่ากันเองแบบครบวงจร

​เมื่อพยานหลักฐานชี้ชัด เจ้าหน้าที่จึงเปิดปฏิบัติการปูพรมเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 20 จุด ใน 5 หมู่บ้านหรู ผลการตรวจค้นสามารถยึดของกลางได้จำนวนมาก อาทิโฉนดที่ดิน,สัญญาซื้อขายบ้าน,หนังสือเดินทาง,ตราประทับบริษัท,งบการเงินและเงินสดอีกกว่า 1,400,000 บาท

ที่น่าตกใจคือยึด"เอกสารการโอนลอยหุ้น" มากถึง 30 ชุด ที่เซ็นยินยอมทิ้งไว้ล่วงหน้า 

นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่เผยให้เห็นโครงสร้างการจัดตั้งนอมินีอย่างเป็นโครงข่าย จึงขอหมายจับผู้เกี่ยวข้องจำนวน 21 ราย มีทั้งชาวจีนและชาวไทย

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า นายห่าว เติ้ง ได้ไหวตัวทันและหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว ส่วน น.ส.ปิยนุช ได้หนีไปทำงานร้านเบเกอรี่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีในข้อหาตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมทั้งเตรียมส่งรายงานผลการสืบสวนสอบสวนไปยัง "กรมที่ดิน" เพื่อดำเนินการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ออกจากระบบตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ถือเป็นการปิดฉากอีกหนึ่งมหากาพย์ "ทุนจีนสีเทา" ที่ใช้นอมินีไทยฝังตัวยึดอสังหาฯ กลางเมืองหลวงอย่างแยบยล!













เจาะเบื้องหลังอาณาจักร'ห่าว เติ้ง'ทุนจีนเทา ยืมมือสาวเอ็นฯ กว้านซื้อบ้านหรูมูลค่า 1.2 พันล้าน
เจาะเบื้องหลังอาณาจักร'ห่าว เติ้ง'ทุนจีนเทา ยืมมือสาวเอ็นฯ กว้านซื้อบ้านหรูมูลค่า 1.2 พันล้าน
เจาะเบื้องหลังอาณาจักร'ห่าว เติ้ง'ทุนจีนเทา ยืมมือสาวเอ็นฯ กว้านซื้อบ้านหรูมูลค่า 1.2 พันล้าน
เจาะเบื้องหลังอาณาจักร'ห่าว เติ้ง'ทุนจีนเทา ยืมมือสาวเอ็นฯ กว้านซื้อบ้านหรูมูลค่า 1.2 พันล้าน
เจาะเบื้องหลังอาณาจักร'ห่าว เติ้ง'ทุนจีนเทา ยืมมือสาวเอ็นฯ กว้านซื้อบ้านหรูมูลค่า 1.2 พันล้าน
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