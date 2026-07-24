ลูกชาย "เรวัช" เคลื่อนไหว หลังถูกโยงพ่อไปภูมิใจไทย เรื่องตำแหน่ง ย้ำไม่คิดขึ้นเป็นผู้การ แต่มองการณ์ไกลเกินสิบปี

MGR Online-ลูกชาย "เรวัช กลิ่นเกษร" โพสต์เฟซบุ๊ก หลังถูกเชื่อมโยงพ่อไปพรรคภูมิใจไทย พบนายกฯ เพราะเรื่องวิ่งเต้นตำแหน่งนายพลให้ลูก ที่เป็นรองผู้การมา 8 ปี
กรณี พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.ไปพรรคภูมิใจไทย ได้พบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ จนถูกเชื่อมโยงว่า เป็นเรื่องวิ่งเต้นตำแหน่งนายพลให้ พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร ที่เป็นรองผู้บังคับการมา 8 ปี ภายหลัง พล.ต.ท.เรวัช อัดคลิปชี้แจงว่า เข้าไปเพื่อพูดคุยแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด และพบนายกฯ โดยบังเอิญเท่านั้น
วันนี้ (24 ก.ค.) พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.4 ลูกชาย พล.ต.ท.เรวัช โพสต์เฟซบุ๊กว่า "คน เห็นคุณพ่อ รู้จักนายกรัฐมนตรี ไปเจอนายกรัฐมนตรี ก็คิดๆ กันไป ว่าผมมีโอกาสจะได้ขึ้นผู้บังคับการ ผมยังยืนยันเหมือนเดิม
"แม้ว่าคุณพ่อ จะรู้จักนายกรัฐมนตรี จะรู้จัก ผบ.ตร.คนใหม่ ก็ตาม ผมขอเป็นแค่รองผู้บังคับการไปเรื่อยๆ ผมไม่ขอขึ้นผู้บังคับการ
"ผมรู้จักโลกที่กว้างกว่าประเทศไทย รู้จักอะไรๆ มากกว่าการเป็นตำรวจ และผมมองการณ์ไกล...เกินสิบปี"