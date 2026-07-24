ผบ.ตร.นำตำรวจจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
วันนี้ (24 ก.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, คณะแม่บ้านตำรวจ และผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 35 หน่วยงาน ร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งน้อมนําพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการทําความดีด้วยหัวใจ มาสู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมส่วนรวม
ผบ.ตร. พร้อมผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน อันสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่พสกนิกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน จากนั้นเป็นพิธีมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับพระราชทาน โดยมี ผบ.ตร. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมมอบ
สําหรับถุงพระราชทานที่ได้ส่งมอบถึงมือประชาชนในวันนี้ คือสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยและน้ำพระราชหฤทัยอันบริสุทธิ์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรในยามที่พบเจอความยากลําบาก ทรงไม่เคยทอดทิ้งประชาชน และพร้อมที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยความเข้มแข็ง
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันนี้ ได้มีการแจกอาหารพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการสถาบันพระมหากษัตริย์, การให้บริการและข้อแนะนำจากหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่, ฝึกสอนอาชีพ, การให้บริการด้านใบอนุญาตขับขี่, แจกต้นกล้าและพันธุ์พืช,การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง กฎหมายจราจร แอปพลิเคชัน Police Care, การให้บริการตัดผม เป็นต้น