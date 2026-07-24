HERMISS-คณะสถาปัตยกรรม สจล.ลงนาม MOU พัฒนาองค์ความรู้ด้าน Wellness

วันนี้ (24 ก.ค.) บริษัท เฮอร์มิส แอนด์ โค.โอเปร่า จำกัด (HERMISS AND CO.OPERA CO., LTD.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding: MOU) กับ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการสร้างองค์ความรู้ด้าน Wellness การออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน พร้อมยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคมในอนาคต
พิธีลงนามได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธุ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และ ดร.จิรัฏฐ์ณิชชา หุวะนันทน์ Founder & Chief Executive Officer (CEO) บริษัท เฮอร์มิส แอนด์ โค.โอเปร่า จำกัด ร่วมลงนามในฐานะผู้แทนของทั้งสององค์กร โดยมี คุณศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ Chief Operating Officer (COO) ร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งสำคัญนี้
ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมทางวิชาการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ด้านสุขภาวะที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
ภายใต้แนวคิด "Creating Future Wellness Leaders" HERMISS มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจด้านสุขภาวะแบบองค์รวม พร้อมเชื่อมโยงศาสตร์ด้านการออกแบบ นวัตกรรม และการพัฒนามนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างยั่งยืน
HERMISS เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ที่ช่วยผลักดันการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย และนวัตกรรมด้าน Wellness ของประเทศไทย พร้อมสร้าง Future Wellness Leaders ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมในอนาคต.