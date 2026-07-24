ชายต่างชาติถือมีดคุ้มคลั่ง แทงสายตรวจบาดเจ็บ 1 นาย ก่อนถูกยิงสวน 3 นัด คนร้ายบาดเจ็บเช่นกัน

ชายชาวต่างชาติคุ้มคลั่งเดินถือมีดไล่ทำร้ายประชาชน ย่านสวนหลวง สายตรวจ สน.คลองตันเข้าระงับเหตุถูกแทงบเจ็บ 1 นาย ก่อนถูกยิงสวน 3 นัด คนร้ายได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (24 ก.ค.) ตำรวจ สน.คลองตัน รับแจ้งเหตุ ชายต่างชาติ ไม่ทราบชื่อ-สัญชาติ มีอาวุธมีดไล่ทำร้ายประชาชน ตลอดจนพยายามทุบกระจกร้านค้า ในซอยพัฒนาการ 54 เขตสวนหลวง กุรงเทพมหานคร
จากนั้นเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าระงับเหตุ ก่อนถูกคนร้ายชายต่างชาติคนดังกล่าวใช้อาวุธมีดแทงจนได้รับบาดเจ็บ 1 นาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บ โดยกระสุนถูกเข้าที่ท้อง 1 นัด และต้นขา 2 นัด ขณะนี้ อาสากู้ภัยร่วมกตัญญูได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่ง รพ.ตำรวจแล้ว หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป