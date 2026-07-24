สาวเล่าเหตุระทึก 2 หนุ่มเขมรหื่นชวนกินเบียร์ ไล่ตามถึงบ้านพยายามงัดประตู ลั่นดำเนินคดีที่สุด

สาวผู้เสียหายเดินทางเข้าพบตำรวจ สน.ชนะสงคราม เผยถูก 2 หนุ่มกัมพูชาชวนกินเบียร์ วิ่งไล่ตามถึงบ้าน-พยายามงัดประตู ยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด
วันนี้ (24 ก.ค.) ที่ สน.ชนะสงคราม นางสาวมาย (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี ผู้เสียหาย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน พร้อมเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่ถูกชายชาวกัมพูชา 2 คน วิ่งไล่ตามไปถึงหน้าบ้านและพยายามงัดประตู โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.00 น.
ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า หลังไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อน ระหว่างเดินกลับเข้าซอยบ้านที่อาศัยมานานกว่า 30 ปี พบชาย 2 คนยืนอยู่ริมกำแพง ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนรู้จัก แต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้จึงรู้ว่าไม่ใช่ จึงรีบเดินผ่าน พร้อมจับกระเป๋าไว้ และเปิดกล้องโทรศัพท์เพื่อบันทึกเหตุการณ์
ระหว่างเดินผ่าน ชายทั้งสองได้พูดว่า “มากินเบียร์กับพี่ไหมน้อง” ตนจึงตอบปฏิเสธ ก่อนหันกลับไปมอง กระทั่งไม่กี่วินาทีต่อมา ชายเสื้อแดงกลับวิ่งพุ่งเข้ามาหา ทำให้ต้องรีบวิ่งหนีเข้าบ้าน ล็อกประตูทันที แต่ผู้ก่อเหตุยังพยายามสอดมือเข้ามาทางลูกกรงประตู ทำให้ตกใจจนร้องกรี๊ดลั่น และตะโกนขู่ว่าจะแจ้งตำรวจแล้วรีบวิ่งขึ้นบ้าน
จากภาพวงจรปิดพบว่า ผู้ก่อเหตุเดินออกจากหน้าบ้านไปช่วงหนึ่ง แล้วย้อนกลับมาอีกครั้ง ระหว่างที่ผู้เสียหายกำลังโทรแจ้งตำรวจ ทั้งสองยังพยายามงัดประตูบ้านอีกครั้ง ทำให้ผู้เสียหายต้องตะโกนด่าเพื่อไล่ออกไป
หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายโพสต์เรื่องราวลงอินสตาแกรม กระทั่ง “นายแบ๊ง ตลาดอินดี้” ซึ่งเป็นญาติ จะเห็นโพสต์และชวนคนในชุมชนออกติดตามผู้ก่อเหตุ กระทั่งช่วงเย็นวันที่ 23 กรกฎาคม สามารถควบคุมตัวชายเสื้อขาวได้ที่หอพัก สอบถามจนทราบที่อยู่ของชายเสื้อแดงและติดตามจับตัวได้ทั้งสองคน
โดยระหว่างถูกควบคุมตัว ผู้ก่อเหตุยกมือไหว้ขอโทษ แต่ตนตอบกลับว่า “บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำ” เพราะจำได้ว่าผู้ก่อเหตุพยายามเขย่าประตูบ้านอย่างแรง และทำสีหน้าลวนลามใส่
ทั้งนี้ยอมรับว่า จนถึงขณะนี้ยังอยู่ในอาการหวาดผวา ร้องไห้ทุกคืน และไม่กล้ากลับไปนอนที่บ้าน ต้องย้ายไปพักที่อื่น พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุด และไม่ต้องการพบหน้าทั้งสองคนอีก
ด้านแฟนสาว อายุ 23 ปี ของ นาย Chanvesna Touch อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาที่สวมเสื้อแดงวันเกิดเหตุ เดินทางมาเยี่ยมแฟนที่ สน.ชนะสงคราม พร้อมนำขนมปังและน้ำดื่มมาฝาก ได้เปิดเผยว่า คบหากับผู้ต้องหามา 8 ปี มีลูกสาววัย 10 เดือน และเพิ่งทราบข่าวว่าแฟนถูกควบคุมตัวเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา หลังชาวบ้านจำนวนมากไปตามหาตัวที่ร้านซึ่งแฟนทำงานอยู่ และเกิดเหตุรุมทำร้ายร่างกายเล็กน้อย
แฟนสาวผู้ก่อเหตุยอมรับว่า หลังดูคลิปเหตุการณ์แล้ว เห็นว่าแฟนเป็นฝ่ายกระทำไม่ถูกต้อง แต่เชื่อว่าควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย มากกว่าการใช้ความรุนแรง
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่ได้ทำร้ายหรือแตะต้องผู้เสียหาย และเมื่อเห็นหญิงสาวรีบเข้าบ้าน จึงย้อนกลับไปเพราะต้องการขอโทษ เนื่องจากเกรงว่าจะตกใจ ส่วนชายเสื้อขาวเพียงเดินตามไปด้วย ไม่ได้เข้าไปพูดหรือก่อเหตุ
ทั้งนี้แฟนสาวผู้ก่อเหตุกล่าวขอโทษผู้เสียหายแทน และยืนยันว่า ไม่ได้เข้าข้างแฟน เพราะตนเองก็เป็นผู้หญิง หากเจอเหตุการณ์เช่นเดียวกันก็ย่อมรู้สึกหวาดกลัว พร้อมย้ำว่าแฟนอ้างว่าเพียงต้องการพูดเล่น เพราะเห็นว่าหญิงสาวหน้าตาดีเท่านั้น