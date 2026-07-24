รวบคาของกลาง! โจรลักสายไฟหมู่บ้านจัดสรรพระราม 2

MGR Online - ตำรวจทางหลวงรวบทันควัน โจรลักตัดสายไฟหมู่บ้านจัดสรรพระราม 2 ขณะอุ้มของกลางข้ามถนน
วันนี้ ( 24 ก.ค.) พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. สั่งการ พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ และ พ.ต.ต.ศรัณยพงศ์ อ่อนสิงห์ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสาคร เข้าจับกุมนายทัศณะ (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ในข้อหา “ลักทรัพย์หรือรับของโจร” พร้อมของกลางสายไฟชนิด NYY 1x25 SQ.MM. จำนวน 1 ม้วน ความยาวประมาณ 10 เมตร, คีมตัดสายไฟ 1 อัน และมีดคัตเตอร์อีก 1 อัน ได้บริเวณริมถนนพระราม 2 กม.16+500 ขาเข้ากรุงเทพฯ ต่อเนื่องถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีคนร้ายลักลอบตัดสายไฟบริเวณริมถนนพระราม 2 และพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง กระทั่งได้รับแจ้งเบาะแสพบชายต้องสงสัยอุ้มม้วนสายไฟเดินอยู่บริเวณริมถนนพระราม 2 ตรงข้ามโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จึงรีบเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหานั่งอยู่ริมถนน มีม้วนสายไฟวางอยู่ข้างตัว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวน นายทัศณะ ให้การรับสารภาพว่า เพิ่งลักลอบตัดสายไฟจากห้องควบคุมปั๊มน้ำพุในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ก่อนม้วนสายไฟอุ้มข้ามถนนมาเพื่อเตรียมนำไปขาย แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป