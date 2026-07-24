ก.อ.ชุดใหญ่ พลิกมติไม่ย้าย "เนธิภัททิก์" นั่งอธิบดีอัยการปราบทุจริตภาค 5 ต่อ

ก.อ.ชุดใหญ่พลิกมติ! ไม่ย้าย "เนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์" อธิบดีอัยการปราบทุจริตภาค 5 พ้นตำแหน่งเดิม หลังทนายความยื่นหนังสือร้องเรียนคัดค้านมติโยกย้ายไม่เป็นธรรม แฉเบื้องหลังทำหน้าที่สุจริตแจ้งความดำเนินคดีกรณีเสนอเงิน 4 แสนบาทแลกการสั่งคดี เจ้าตัวเปิดใจจะทำงานมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป
วันนี้ (24 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอัยการ ชั้น 8 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอัยการ ครั้งที่ 9/2569 โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการระดับต่าง ๆ ทั่วประเทศ
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก นายอภิวัฒน์ ขันทอง ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก นายเนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 ได้เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม เพื่อคัดค้านมติของคณะอนุกรรมการอัยการ (ก.อ. โต๊ะเล็ก) ที่เคยเสนอแต่งตั้งโยกย้าย นายเนธิภัททิก์ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 โดยระบุว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง และเคยแจ้งความดำเนินคดีกรณีถูกเสนอเงิน 400,000 บาทเพื่อแลกกับการสั่งคดี
ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ชุดใหญ่ ได้เห็นชอบให้ นายเนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 ตามเดิม
ด้านนายเนธิภัททิก์ เสฏฐิตานันท์ ได้เปิดเผยความรู้สึกพร้อมกราบขอบพระคุณ ประธานคณะกรรมการอัยการ, อัยการสูงสุด, นายโกวิท ศรีไพโรจน์ ว่าที่อัยการสูงสุด ตลอดจนอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ ที่ได้ให้ความเมตตาทบทวนมติให้เป็นไปตามหลักความเป็นธรรม พร้อมขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งกำลังใจ โดยยืนยันจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป