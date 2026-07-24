"เรวัช" อัดคลิป โต้วิ่งเต้นนายพลให้ลูกชาย หลังโผล่ภูมิใจไทย ลั่นมีศักดิ์ศรี

MGR Online-อดีต ผบช.ปส.อัดคลิปโต้ ถูกกล่าวหาวิ่งเต้นนายพลให้ลูกชาย หลังโผล่พรรคภูมิใจไทย ยันไม่เคยพูดชื่อลูกชาย เป็นรองผู้การ 8 ปี บอกให้รออีก 2 ปี ครบอาวุโสก็ได้ขึ้นแล้ว
วันนี้ (24 ก.ค.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.กล่าวถึงกรณีไปพรรคภูมิใจไทย ว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนเดินทางไปที่พรรคภูมิใจไทย เนื่องจากจะไปรับหลานที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ไปสวนกับรถ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี จึงชวนตนเข้าไปกินกาแฟ ไม่รู้ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ จะมาด้วย แต่ยังไง นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ต้องมาอยู่แล้ว จึงคิดว่าจะพูดคุยกับ นายวรศิษฎ์ ในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องคนคลุ้มคลั่งอาละวาด
ตนยืนยันไม่เล่นการเมือง ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย มีคนต่อว่าตนกระสันจะไปขอตำแหน่ง คนอยาก เรวัช ไม่กระสันไปขอตำแหน่งใคร ถ้าช่วยช่วยด้วยใจ ไม่เอาตำแหน่ง ไม่เอาเงินเดือน บางคนบอกจะไปวิ่งเต้นตำแหน่งให้ พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร ลูกชาย เป็นรองผู้บังคับการปีที่ 8 แล้ว ตนไม่เคยพูดชื่อลูกชายเลย ว่าขอให้ลูกขึ้นนายพล ไม่ต้อง เรามีศักดิ์ศรี ตนบอกกับลูกชายรอไป เพราะอีก 2 ปี ก็ได้อาวุโสสูงสุดแล้ว ยังไงเขาก็ให้เป็นนายพล บางคอมเมนต์ก็บอกตนหิวแสง ตนจะไปหิวทำไม.