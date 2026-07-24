ทลายโรงงานเถื่อนสระบุรี ลอบผลิต ‘เนสกาแฟ-โอวัลติน’ ปลอมโชห่วย ยึดของกลาง 2 แสนชิ้น

MGR Online - ตำรวจ ปอศ.ทลายโรงงานเถื่อนสระบุรี ลอบผลิต ‘เนสกาแฟ-โอวัลติน-ดาวน์นี่’ ปลอมส่งขายร้านโชห่วย ยึดของกลาง 2 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 2 ล้าน
วันนี้ (24 ก.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย รอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ.และ พ.ต.ท.วิวัฒนชัย คลื่นแก้ว รอง ผกก.1 บก.ปอศ. ร่วมกับ นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รอง อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แถลงผลปฏิบัติการ ทลายแหล่งผลิต "เนสกาแฟ-โอวัล ติน-ดาวน์นี่" ปลอม ยึดของกลาง 2 แสนชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 2 ล้านบาท
พ.ต.ท.วิวัฒนชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจาก บก.ปอศ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านโชห่วยและประชาชนย่านฝนธนบุรี ว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานขายสินค้านำกาแฟซองปลอมยี่ห้อ Nescafe, โกโก้ซองปลอมยี่ห้อ Ovaltine และน้ำยาปรับผ้านุ่มปลอมยี่ห้อ Downy มาเสนอขายส่งในราคาถูก เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนสะกดรอยจนพบว่า สินค้าปลอมดังกล่าวนำมาจากโกดังใน จ.สระบุรี และนำมาพักไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตทุ่งครุ จึงขออนุมัติศาลเข้าตรวจค้นพร้อมกันทั้ง 2 จุด ผลการตรวจค้น สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ประกอบด้วย นายเกษตร อายุ 59 ปี, นายชาญ อายุ 55 ปี , นายฉัตรนุวัตร อายุ 47 ปี และ นายวันชนะ อายุ 40 ปี
พร้อมของกลางรวมทั้งสิ้น 226,720 ชิ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,629,700 บาท ได้แก่เครื่องจักรผลิตและบรรจุ: เครื่องบรรจุผงและน้ำยา 4 เครื่อง, เครื่องผสม, ถังผสม, เครื่องแพ็ค-ซีล-สกรีน, เครื่องยิงบาร์โค้ด และเครื่องดูดควัน กาแฟปลอม Nescafe, โกโก้ปลอม Ovaltine และน้ำยาปรับผ้านุ่มปลอม Downy รวม 416 ลัง 168,588 ซอง, ผงโกโก้, ผงกาแฟ, ผงนม, น้ำตาล และครีมเทียม รวม 119 กระสอบ ซองบรรจุภัณฑ์, ม้วนซอง และกล่องกระดาษ สกรีนโลโก้ Downy, Nescafe, Ovaltine รวมกว่า 55,000 ชิ้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา "ร่วมกันปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรและ เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือ ข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น" โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
นายอาวุธ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้มากกว่า 1,000 คดี พร้อมตรวจยึดของกลางได้กว่า 3,500,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,200 ล้านบาท ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 มีการเดินหน้าปราบปรามและจับกุมไปแล้ว 457 คดี ยึดของกลางได้อีกกว่า 1.6 ล้านชิ้น รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท ทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญายังคงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อกวาดล้างและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มข้นต่อไป