"พล.ต.ท.ไตรรงค์" มอบนโยบายครูฝึก ตชด. เน้นสร้างตำรวจคุณภาพ ย้ำวินัย-โปร่งใส-ตรวจสอบได้

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ตรวจเยี่ยมตำรวจครูฝึก ตชด.ค่ายศรียานนท์ และนักเรียนอบรมหลักสูตร กอส. ย้ำ Mindset ตำรวจที่ดีต้องมีวินัย รวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
วันนี้ (24 ก.ค.) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.) ค่ายศรียานนท์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี พล.ต.ต กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการตำรวจ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมต้อนรับ สาธิตการฝึก และรับมอบนโยบาย
รองจเรตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งในการฝึกอบรม พัฒนา และผลิตบุคลากรตำรวจที่มีคุณภาพให้กับองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอขอบคุณและชื่นชมการทำงาน ขอให้ครูฝึกทุกท่านปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์การเป็นตำรวจที่ดีให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนทุกรุ่น เป็นต้นแบบ เป็นเบ้าหลอม ในการสร้างวัฒนธรรมที่มีวินัยให้ตำรวจในองค์กร
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ตรวจเยี่ยมและร่วมบรรยายพิเศษเรื่องวัคซีนไซเบอร์ และการสร้าง Mindset การเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือ กอส. รุ่นที่ 52 จำนวน 189 คน ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมที่ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.