ผบช.ก.ขอหลักฐาน มศว.คดีโกงสอบท้องถิ่น - ลุ้น 27 ก.ค.นี้ฟันผู้เกี่ยวข้องเพิ่มหรือไม่!

MGR Online - ผบช.ก. เผยประสาน มศว. ขอพยานหลักฐานทุจริตสอบท้องถิ่น- 27 ก.ค.นี้รู้ผลฟันเพิ่มหรือไม่! เตรียมเสนอนายกฯ อุดรอยรั่วกระบวนการสอบไม่ให้เกิดซ้ำ
วันนี้ ( 24 ก.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่า ได้มีการประสานขอเอกสารและคำให้การเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) พร้อมทั้งให้ทีมงานสืบสวนดำเนินการในส่วนทางเทคนิคเพิ่มเติม เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาว่าจะมีบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่ โดยจะนัดประชุมกับทีมงานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ปรากฏความชัดเจนเพียงพอก่อนดำเนินการกับบุคคลนอกเหนือจาก 3 รายที่จับกุมก่อนหน้านี้
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนที่สอง วันนี้จะมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการรายงานการดำเนินงานครั้งที่ 2 มีความคืบหน้าไปพอสมควร เกี่ยวกับกระบวนการสอบ กระบวนการควบคุม รวมถึงกระบวนการเก็บรักษาเอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทาง มศว. ที่ปรากฏเป็นข่าวในโซเชียลมีเดีย โดยภายหลังการรายงาน รองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง ซึ่งตนจะเดินทางไปร่วมแถลงด้วยแต่จะให้ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงหลัก
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกรอบเวลาในการดำเนินคดีอาญานั้น ภายในวันจันทร์นี้จะได้ผลที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการกับบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีการดำเนินคดีเพิ่มเติม ก็จะต้องรายงานให้ ป.ป.ช. ทราบก่อนในรอบแรก เพื่อให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้คดีหลักต้องขึ้นอยู่กับคณะไต่สวนพิเศษของ ป.ป.ช. เนื่องจากผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการของรัฐ การดำเนินการจึงต้องมีรายละเอียดที่รัดกุม ทางตำรวจได้หารือร่วมกันและพยายามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์หรืออังคารนี้ เนื่องจากพยานหลักฐานต่าง ๆ มีความพร้อมพอสมควรในการไต่สวนผู้ที่กระทำผิดเพิ่มเติม แต่เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ ป.ป.ช. จึงจะมีคณะไต่สวนร่วมพิจารณาพยานหลักฐานเหล่านี้ด้วย
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในส่วนของการรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ตนได้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบทั้งกระบวนการว่ามีจุดบกพร่องตรงไหน เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบและนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขมอบให้ต่อไป