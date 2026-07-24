“ภาวุธ” ส่งทนายขอเลื่อน “ดีเอสไอ” รับทราบข้อหาคดี Forex เหตุติดภารกิจ

MGR Online - “ป้อม-ภาวุธ สส.พรรคประชาชน” มอบ “ทนายภิรัช” ขอเลื่อนรับทราบข้อหาคดีหลอกลงทุน Forex ตามหมายเรียกดีเอสไอ เหตุรับหมายกระทันหัน-ติดภารกิจอื่น
วันนี้ (24 ก.ค.) เวลา 10.10 น. ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารซี (C) ฝั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภิรัช ตรีเพชร ทนายความประจำตัวของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 ในคดีซื้อขายฟอเร็กซ์ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทนายภิรัช เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้รับมอบหมายจากลูกความให้เข้ายื่นหนังสือขอเลื่อนหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหากับดีเอสไอ เนื่องด้วยลูกความได้รับหมายเรียกกระทันหันอย่างมาก และวันนี้ยังติดภารกิจอื่นอีกด้วย โดยลูกความได้รับหมายเรียกเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (23 ก.ค.) จึงขอให้มาเลื่อนหมายเรียกวันนี้ออกไปเป็นช่วงต้นเดือน ส.ค.69 แทน ซึ่งพนักงานสอบสวนก็อนุญาต อีกทั้งลูกความยังคงอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารให้ครบทุกประเด็น ทั้งนี้ ยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเข้ามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในทุกประเด็น รวมไปถึงเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง (Statement) ที่ได้มีการประสานขอกับสถาบันการเงิน หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ตามที่พนักงานสอบสวนตั้งประเด็นไว้ จะได้นำมาประกอบการชี้แจงกับพนักงานสอบสวน
ทนายภิรัช เผยว่า ส่วนพฤติการณ์การเทรดทองคำที่ลูกความถูกดีเอสไอแจ้งข้อเท็จจริงนั้น เราก็สามารถชี้แจงได้ และมีคำชี้แจงไว้ให้อยู่แล้ว แต่รายละเอียดเชิงลึก ตนต้องขอสงวนไว้ให้เป็นเรื่องของคดีและข้อกฎหมาย โดยยืนยันว่าลูกความไม่เคยรู้จักหรือสนิทสนมกับใครที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนของดีเอสไอ รวมไปถึงกรณีของนักแสดงชายชื่อดังด้วย (นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม) หรือแม้กระทั่งกรณีของนายมานิตย์ (ผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือไอบี) ลูกความของตนก็ไม่ได้รู้จักหรือสนิทด้วย ถึงแม้ว่าข่าวที่ปรากฏในหน้าสื่อก่อนหน้านี้ จะมีการระบุว่าลูกความของตนเคยมีการเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (ปารีส) ด้วยกัน หรืออ้างว่ามีภาพร่วมงานประชุมสัมมนากันนั้น ยังคงยืนยันว่าลูกความไม่รู้จักกับนายมานิตย์
“ยอมรับว่าลูกความค่อนข้างได้รับผลกระทบจากการเป็นข่าว และการเป็นคดี แต่อย่างไรแล้วระหว่างนี้ ก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสาร เพื่อใช้ชี้แจงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป พร้อมเน้นย้ำว่า เราจะนำเอาพยานหลักฐานทุกอย่างมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนทุกประเด็น”
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือ สส.ป้อม ที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้นัดหมายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนั้น ยังมีกรณีของนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม ดาราชายชื่อดัง ที่พนักงานสอบสวนนัดหมายในช่วงบ่ายโมงวันนี้เช่นกัน
นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่ทั้ง 22 ราย ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยนัดหมายให้แต่ละรายเข้าพบตามกำหนด หรือหากผู้ใดต้องการขอเลื่อนหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 ก็สามารถส่งเอกสารขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาได้เช่นเดียวกัน