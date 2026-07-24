บุกช่วยเด็กวัย 7 ขวบ ในบ้านเช่าย่านบางซื่อ ใช้เป็นแหล่งมั่วสุมเสพยา

บช.น.ร่วมมือมูลนิธิกันจอมพลัง เข้าช่วยเหลือเด็กชายวัย 7 ปี ถูกเลี้ยงอยู่ในบ้านเช่าย่านบางซื่อ เปิดเป็นสถานที่มั่วสุมเสพยาเสพติด
วันนี้ (24 ก.ค.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. นำกำลังเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.บช.น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกันจอมพลัง เข้าตรวจค้นบ้านเช่าแห่งหนึ่งภายในซอยสุวรรณดี 3 แขวงและเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หลังได้รับข้อมูลร้องเรียนว่า มีการลักลอบเปิดเป็นสถานที่มั่วสุมเสพยาเสพติด และมีเด็กอาศัยอยู่ภายในบ้าน
จากการตรวจค้นพบคนอยู่ภายในบ้านรวม 8 คน ประกอบด้วย เด็กชายอายุ 7 ปี แม่ พี่เลี้ยงและผู้ที่เข้ามาเสพยาเสพติดอีก 5 คน เจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้า ไอซ์ คีตามีนและอุปกรณ์เสพยาเสพติดหลายรายการไว้เป็นของกลาง
ขณะที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด แม้จะสังเกตเห็นว่ามีคนเข้าออกอยู่เป็นประจำ และรู้สึกตกใจเมื่อทราบว่ามีเด็กอาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเช่นนี้
ด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังได้รับการประสานจากมูลนิธิของกัน จอมพลัง ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่เคยเข้าไปใช้บริการในบ้านหลังดังกล่าว ว่า มีการปล่อยให้เด็กอยู่ร่วมกับผู้เสพยาเสพติด และถูกใช้ให้ช่วยบริการลูกค้าที่เข้ามาในบ้าน
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าตรวจสอบและเร่งนำเด็กออกจากพื้นที่เป็นลำดับแรก ก่อนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจยึดของกลาง เบื้องต้นแม่ของเด็กยังให้การภาคเสธ
ด้านนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง ระบุว่า ผู้ร้องเรียนเคยพยายามตักเตือนแม่ของเด็กถึงความไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อม แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จึงประสานมายังมูลนิธิ ก่อนส่งต่อข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้าดำเนินการ
หลังการช่วยเหลือ ตำรวจได้ประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อคุ้มครองและดูแลเด็กตามกระบวนการต่อไป