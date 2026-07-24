แจงปมรถเมล์สาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟราชปรารภ สั่งลงโทษคนขับแล้ว

ขสมก.ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีรถเมล์สาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟจุดตัดถนนราชปรารภ สั่งลงโทษพนักงานขับรถแล้ว
วันนี้ (24 ก.ค. 69) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกแถลงการณ์ เรื่องรถโดยสารปรับอากาศ สาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟบริเวณจุดตัดถนนราชปรารภ โดยระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ (23 ก.ค.69) ที่ผ่านมา กรณีรถโดยสารปรับอากาศ สาย 204 (2-52) หมายเลขข้างรถ 8-55128 จอดหยุดรอสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดตัดถนนราชปรารภ นั้น
โดยทาง ขสมก. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากระบบ GPS และได้เชิญพนักงานขับรถ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวมาสอบสวนแล้ว โดยเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ขณะมุ่งหน้าสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ มาถึงจุดตัดถนนราชปรารภ ซึ่งเป็นสัญญาณไฟเขียว รถโดยสารได้วิ่งไปตามสัญญาณไฟปกติ
แต่เมื่อกำลังจะผ่านเส้นทางรถไฟ ปรากฏว่าการจราจรกลับหยุดนิ่งกะทันหัน ทำให้รถติดค้างคร่อมรางรถไฟ โดยในระหว่างเกิดเหตุมีนายตรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรถ จึงได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ทันที ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
พร้อมทั้งได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อช่วยกันอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร จนรถสามารถเคลื่อนผ่านไปได้ ทั้งนี้ พนักงานขับรถคันดังกล่าวได้รับโทษตามระเบียบขององค์การเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้กำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และใช้ความระมัดระวังในการประเมินสภาพการจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป