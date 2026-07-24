ตำรวจคูคตตามรวบแล้ว 4 โจ๋ ควงปืนบุกบ้านอริ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 69 พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.หฤษฎ์ คำจุมพล ผกก.กก. สส.ภ.จว.ปทุมธานี , พ.ต.อ.กานตภณ วรรณา ผกก.สภ.คูคต , ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมตัว ผู้ต้องหาที่ 1 นายธวัชชัยหรือแตม กลิ่นชื่น อายุ 18 ปี ผู้ต้องหาที่ 2 นายธนโชติหรือเตชิน แจ้งทอง อายุ 19 ปี ผู้ต้องหาที่ 3 นายรัชชานนท์หรือนน แช่โง้ว อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาที่ 4 นายธนภัทรหรือโม ทองพูล อายุ 20 ปี กระทำผิดฐาน "ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร บุกรุกเคหสถานโดย มีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืน โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่ ภายในหมู่บ้านพฤกษา 20 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พร้อมของกลาง คือ อาวุธปืน(ไทยประดิษฐ์หักลำ) ขนาด .45 จำนวน 1 กระบอก , เครื่องกระสุนปืน ขนาด .45 จำนวน7 นัด , เครื่องกระสุนปีน ขนาด .38 จำนวน 3 นัด และ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน 2 คัน พร้อมเสื้อผ้าที่ส่วมใส่ในวันเกิดเหตุ
นายธวัชชัย หรือแตม กลิ่นชื่น อายุ 18 ปี รับสารภาพว่า เป็นเจ้าของปืน ซึ่งหาซื้อมาตามอินเตอร์เน็ต เพื่อมาไว้ใช้ป้องกันตัว เพราะเคยมีเรื่องกับกลุ่มคู่อาริมาก่อน ซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อนกันแต่ได้แยกย้ายออกไปอยู่กันคนละกลุ่มแล้ว ส่วนในวันที่เกิดเหตุ พวกตนถูกกลุ่มของดังกล่าวก่อเหตุก่อน ด้วยความโมโห จึงได้ไล่ตามกันมา และบุกเข้าไปก่อเหตุดังกล่าวตามที่มีคลิปภาพปรากฏ ซึ่งพวกตนก็มีหลักฐานเช่นกันว่าถูกกระทำก่อน แต่ก็ยอมรับสารภาพว่าได้กระทำเกินกว่าเหตุเรื่องที่บุกรุกเข้าบ้านคนอื่นตอนกลางคืน
พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อคืนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 03.30 น. ได้เกิดเหตุบุกรุกทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธปืน บ้านเลขที่ 53/2458 หมู่บ้านพฤกษา 20 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามสืบสวนจากกล้องวงจรปิด และรวบรวมพยานหลักฐาน และทราบชื่อผู้ต้องหา คน คือ ผู้ต้องหาที่ 1 นายธวัชชัยหรือแตม กลิ่นชื่น อายุ 18 ปี ผู้ต้องหาที่ 2 นายธนโชติหรือเตชิน แจ้งทอง อายุ 19 ปี ผู้ต้องหาที่ 3 นายรัชชานนท์หรือนน แช่โง้ว อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาที่ 4 นายธนภัทรหรือโม ทองพูล อายุ 20 ปี กระทำผิดฐาน"ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร บุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืน" ในข้อหาดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามสืบสวนและทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนี และหลบซ่อนตัวอยู่ภายในหมู่บ้านพฤกษา 20 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังไปเฝ้าดักชุ่มรอที่บริเวณภายในหมู่บ้าน และพบผู้ต้องหาทั้ง คน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอสอบถามผู้ต้องหา ดังกล่าวและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง 4 คน ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.คูคต ติดตามจับกุมและจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง คือ อาวุธปืน(ไทยประดิษฐ์หักลำ) ขนาด .45 จำนวน 1 กระบอก , เครื่องกระสุนปืน ขนาด .45 จำนวน7 นัด , เครื่องกระสุนปีน ขนาด .38 จำนวน 3 นัด และ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน 2 คัน พร้อมเสื้อผ้าที่ส่วมใส่ในวันเกิดเหตุ นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.คูคต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป