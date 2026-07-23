"เรวัช" เปิดผลงาน "สำราญ นวลมา" อยู่ที่ไหนก็เป็นที่ประจักษ์ "ไม่แอ็ค-ไม่เบ่ง-ไม่โลภ"

MGR Online-อดีต ผบช.ปส.เปิดผลงานที่ประทับใจของ พล.ต.อ.สำราญ ว่าที่ ผบ.ตร.สมัยเป็น ผกก.ดอนเมือง ผู้การ 191 และ ผบช.น.ชมเป็นคนไม่แอ็ค ไม่เบ่ง ไม่โลภ ชี้เหมาะสมที่สุด
วันนี้ (23 ก.ค.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.กล่าวถึงกรณีที่ประชุม ก.ตร.มีมติเอกฉันท์ 12:0 เห็นชอบให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.เป็นว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ ว่า ที่ตนมองว่า พล.ต.อ.สำราญ เหมาะสม เพราะขณะเป็น รอง ผบ.ตร.ตนโทรศัพท์ไปแนะนำเรื่องคดี พล.ต.อ.สำราญ จะยกทัพออกไปบุกเลย พูดถึงผลงานที่ตนประทับใจมีดังนี้
1. ตอนเป็น ผกก.สน.ดอนเมือง จากโรงพักที่โดนน้ำท่วมต้องย้ายที่ทำการ พล.ต.อ.สำราญ ไม่ย่อท้อ ควักสตางค์มาปรับปรุงโรงพักให้รองรับการทำงานของตำรวจ และต้อนรับประชาชนได้ จนได้เป็นโรงพักดีเด่นของนครบาล สมัยนั้นถ้าได้โรงพักดีเด่น ผกก.จะได้บำเหน็จเลื่อนขึ้น 1 ชั้น พล.ต.อ.สำราญ เพิ่งเป็น ผกก.ไม่เข้าหลักเกณฑ์ขึ้น รอง ผบก.จึงเปลี่ยนจากโรงพักดีเด่นอันดับ 1 เป็นอันดับ 2 โดยอันดับ 1 ยกให้ สน.พลับพลาไชย
2. ตอนเป็น ผบก.สปพ.เกิดเหตุจ่าคลั่งกราดยิงคนตาย 30 ศพ ที่ จ.นครราชสีมา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ขณะนั้น มีคำสั่งมาที่ พล.ต.อ.สำราญ ให้ยกกำลังหน่วยอรินทราช 26 เข้าไปบุกวิสามัญคนร้าย เหตุการณ์นั้นทำให้ตำรวจอรินทราช 26 เสียชีวิตไป 2 นาย พล.ต.อ.สำราญ เข้าไปเสี่ยงชีวิต
3. ตอนเป็น ผบช.น.ม็อบที่สามเหลี่ยมดินแดงแรงมาก ปาระเบิด ปาประทัดยักษ์ ก่อเหตุทุกวัน จนรัฐบาลไม่รู้จะทำยังไง เอาตู้คอนเทนเนอร์มากั้นเพื่อให้ม็อบอยู่ในวงจำกัด พล.ต.อ.สำราญ ใช้แผนแยบยล ให้ลูกน้องปลอมตัวเป็นช่างปะปา ช่างไฟฟ้า เข้าไปในซอยแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้หมด จนกระทั้งไอ้ตัวแสบๆ จริงๆ ที่ก่อเหตุมีไม่กี่คน พล.ต.อ.สำราญ จับกุมตัวได้หมด เหตุการณ์ปะทุที่สามเหลี่ยมดินแดงก็จบลง
พล.ต.อ.สำราญ เติบโตมาตั้งแต่เป็นสารวัตรสายตรวจ 191 รองผู้กำกับสายตรวจ 191 ผู้กำกับสายตรวจ 191 ผู้การ 191 สมัยเป็น ผบช.น.พล.ต.อ.สำราญ ทำให้ บช.น.ซึ่งปกติคนจะด่าตำรวจอยู่แล้ว ได้รับการเลือกเป็นองค์ดีเด่น หรือองค์กรสีขาว ทั้งๆ ที่เป็น บช.น.ก็ดีใจกับน้องด้วย พล.ต.อ.สำราญ จบเตรียมทหารรุ่น 34 นิสัยทั้งรุ่นจะเป็นคนเรียบร้อย ไม่แอ็ค ไม่อวด ไม่อ้าง ไม่เบ่ง ไม่โลภ.