"ผู้การ สท." นำทีมจิตอาสาทำความดีถวายในหลวง มอบไฟโซลาร์เซลเติมแสงแห่งความปลอดภัยให้ชุมชน

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผนึกกำลังตำรวจจิตอาสาลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ชุมชนหลังวัดปทุมวนารามฯ ตัดลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม พร้อมมอบไฟโซลาร์เซลเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 สะท้อนเจตนารมณ์ “ตำรวจของประชาชน ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อแผ่นดินและสถาบัน”
วันนี้ (23 ก.ค.) พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ศรีอัศวอมร ผู้บังคับการกองสารนิเทศ (ผบก.สท.) นำข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ที่ชุมชนหลังวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยกำลังพลกองสารนิเทศพร้อมเพรียงกันรวมแถวบริเวณหน้าอาคารกองสารนิเทศ เพื่อตรวจยอดกำลังพลและรับฟังโอวาท รวมถึงนโยบายการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชา ก่อนเคลื่อนกำลังลงพื้นที่ในเวลา 10.30 น. เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดจุดเสี่ยงที่อาจเอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าอยู่อาศัยให้กับประชาชนในชุมชน
จากนั้นเวลา 11.30 น. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ได้เป็นผู้แทนกองสารนิเทศมอบไฟโซลาร์เซลให้แก่ชุมชน เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ เพิ่มแสงสว่าง ลดจุดอับสายตา และยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจในเวลา 12.00 น.
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สะท้อนถึงบทบาทของกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการน้อมนำพระราชปณิธานแห่งการทำความดีมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยพลังของตำรวจจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน“แสงไฟหนึ่งดวง อาจส่องสว่างเพียงถนน แต่ความดีหนึ่งครั้ง สามารถส่องสว่างหัวใจของคนทั้งชุมชน