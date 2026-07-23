บุกรวบทรพีลักบัตร ปชช.แม่ เปิดบัญชีม้ารับโอนค่ายาบ้าจากลูกค้า

MGR Online - คอมมานโดบุกรวบลูกเนรคุณลักบัตรประชาชนแม่เปิดบัญชีม้าออนไลน์ใช้รับโอนค่ายาเสพติดจากลูกค้า พบมีหมายจับคดีตุ๋นเหยื่อ"ทำภารกิจออนไลน์"สูญเงินอีกนับล้าน
วันนี้ (23 ก.ค. )พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. พ.ต.ท.ชาคริต ไพรสน รอง ผกก.ฝอ.ช่วยราชการ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ. พ.ต.ท.ฐกร ทองอิงครัต สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ.และ พ.ต.ต.ณัฐเดช สุทธิชาญบัญชา สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นายภาณุวัฒน์ อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 431/2569 ลงวันที่ 25 พ.ค.69 ข้อหา "สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด, จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเป็นกระทำเพื่อการค้า และได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ” นอกจากนี้มีหมายจับศาลจังหวัดร้อยเอ็ดและศาลจังหวัดพัทลุง ในข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ " โดยจับกุมได้บริเวณริมถนนประชาสงเคราะห์ แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจาก นายภาณุวัฒน์ เป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้าย่านดินแดง โดยปล่อยยาให้ลูกค้านำไปขายต่อในลักษณะ "ผ่อนชำระ" แล้วให้โอนเงินค่ายาเข้าบัญชีธนาคารของแม่แท้ ๆ ของผู้ต้องหา โดยผู้เป็นแม่ให้การไม่มีส่วนรู้เห็นกับการค้ายาใดๆ ทั้งสิ้น แต่ลูกชายตัวดีได้แอบขโมยบัตรประชาชนของตนไปเปิดบัญชีธนาคารแบบออนไลน์ เพื่อใช้รับเงินค่ายาเสพติด
จากการตรวจสอบพบอีกว่าผู้ต้องหากับพวก ได้ร่วมกันชักชวนเหยื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ทำ “ภารกิจสร้างรายได้” โดยอ้างว่าต้องโอนเงินสำรองจ่ายไปก่อน เมื่อทำภารกิจเสร็จจะได้ทั้งเงินทุนและค่าคอมมิชชันคืน เหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้ง ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 แต่สุดท้ายกลับถอนเงินไม่ได้ รวมความเสียหาย 967,871 บาท
นอกจากนี้ ยังพบประวัติก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่ จ.พัทลุง หลอกเหยื่ออีกรายสูญเงินไปกว่า 4 แสนบาท ซึ่งคดีนี้เจ้าหน้าที่เคยจับกุมตัวมาสอบปากคำแล้ว แต่นายภาณุวัฒน์ ให้การปฏิเสธ และอ้างว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดหมาย ก่อนจะฉวยโอกาสหลบหนีไป จนถูกออกหมายจับซ้ำ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมสืบทราบว่า นายภาณุวัฒน์ ได้หลบหนีมาทำงานอยู่ในพื้นที่ย่านดินแดง จึงนำกำลังเข้าจับกุมมาสอบสวน โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป