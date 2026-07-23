“ราชทัณฑ์” มุ่งพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ พบสถิติหวนทำผิดซ้ำคลาดเคลื่อน

MGR Online - ราชทัณฑ์ แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการคืนคนดีสู่สังคม
ตามที่มีการจัดงานเสวนาทางวิชาการและมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ต้องขังในเรือนจำไทย รวมถึงประเด็นอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ นั้น
กรมราชทัณฑ์น้อมรับและเปิดกว้างพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาควิชาการ นักวิจัย และทุกภาคส่วนในสังคม เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ต้องขังและแนวทางการลดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะเป้าหมายของงานราชทัณฑ์ คือ การทำให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ลดการกระทำผิดซ้ำ และสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม โดยตระหนักดีว่าปัญหาคนล้นเรือนจำและวงจรการทำผิดซ้ำนั้นเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างระดับมหภาคที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง แต่จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันแก้ไขทั้งระบบอย่างเป็นองคาพยพ
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ขอเรียนชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันว่า ข้อมูลสถิติที่มีการระบุว่าผู้พ้นโทษกลับมากระทำผิดซ้ำสูงถึงร้อยละ 80 นั้น มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่อนข้างมาก เนื่องจากตัวเลขสถิติตามมาตรฐานสากลที่กรมราชทัณฑ์ได้จัดเก็บระบบข้อมูลในปี พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา พบว่าอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษเฉลี่ยจริงอยู่ที่เพียงร้อยละ 17.50 เท่านั้น
โดยปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้พลิกโฉมและปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้ทันสมัย แตกต่างจากในอดีตที่เน้นเพียงการคุมขัง โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านมาตรการทางการศึกษาและการพัฒนาพฤตินิสัย อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่าง “บ้านก้าวใหม่ให้โอกาส” สถานพักพิงชั่วคราวสำหรับผู้พ้นโทษที่ ไร้ที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการ “ตั้งสติก่อนสตาร์ท” ก่อนกลับคืนสู่ชุมชน โดยภายในบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนี้ จะมีการจัดหางานและฝึกทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจริง เพื่อสร้างเกราะป้องกันและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้พวกเขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง
กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาระบบการแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังบนพื้นฐานของหลักวิชาการ หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันยกระดับระบบราชทัณฑ์ไทยให้สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสังคม การคืนคนดีสู่สังคม และการลดการกระทำผิดซ้ำได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัย ความสงบสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม