สปป.ลาว ส่งตัว 2 ผู้ต้องหาคดียาเสพติดหนีหมายจับ ให้ ป.ป.ส. กลับมาดำเนินคดีในไทย

MGR Online - ป.ป.ส. บูรณาการทุกมิติประสานความร่วมมือรอบด้าน รับตัว 2 ผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับ คดียาเสพติดจากกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด สปป.ลาว
สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในประเทศและระดับสากล ได้มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีต่างชาติอย่างต่อเนื่องนับแต่ต้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการยกระดับสายด่วน 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ให้เป็นช่องทางหลักในการรับข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนอย่างทั่วถึงและปลอดภัย เพื่อขานรับนโยบายพิฆาตยาเสพติดของรัฐบาลให้เกิดผล
วันนี้ (23 ก.ค.) นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วย นายพงศศิริ ชื่นบาน ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภ.4 , นายฤทธิ์ศรี โชติกเสถียร ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 4 , น.ส.นุชนีย์ จันทนุช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย , นางปุลพร พานิชการ อทป.เวียงจันทน์ สำนักงาน ป.ป.ส. , นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ จ.หนองคาย เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทยกับ สปป.ลาว พร้อมรับมอบตัวผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับสัญชาติไทย จากทางการ สปป.ลาว
สำหรับการส่งมอบตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลบหนีหมายจับในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามข้อมูลข่าวสารยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 โดยบูรณาการความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานระหว่างประเทศ
กรมสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย (NCID) และประสานข้อมูลกับกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด สปป.ลาว จึงนำมาซึ่งการจับกุมและส่งมอบตัวผู้ต้องหา จำนวน 2 คน ณ สำนักงานศุลกากรหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติด จำนวน 2 คน รายละเอียดดังนี้ 1. นายกิตติพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ เป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญา ที่ 137/2567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 ข้อหาสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเดี่ยวกับยาเสพติดฯ, ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) ฯ และเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามโครงการประกาศสืบจับของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2569 ซึ่งนายกิตติพงษ์ฯ มีบทบาทเป็นผู้ขับขี่รถสำรวจเส้นทางการขนลำเลียงยาบ้า 10 ล้านเม็ด คีตามีน 60 กิโลกรัม จากพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เข้ามากระจายต่อในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
จากการตรวจสอบผู้ต้องหารายนี้ได้หลบหนีหมายจับออกไปยังต่างประเทศ สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จึงประสานทางการมาเลเซียและทางการ สปป.ลาว ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวัง ต่อมาเจ้าหน้าที่พบข้อมูลการเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ไปยัง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน โดยมีสำนักปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือทั้ง 3 ประเทศ จนกระทั่ง กรมตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด สปป.ลาว สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต
2. นายชัยนาวิน (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ชาว จ.เลย เป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดเลย
ที่ จ.225/2567 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ข้อหาสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเดี่ยวกับยาเสพติดฯ, จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยนายชัยนาวินฯ มีบทบาท เป็นผู้สั่งการเครือข่ายยาเสพติดแนวชายแดนไทย - สปป.ลาว ในการลำเลียงยาบ้าและไอซ์เข้าสู่ประเทศไทย ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เตรียมนำเข้าสู่ประเทศไทย และคดีการจับกุมไอซ์ 888 กก. คีตามีน 190 กก. พร้อมหนังเสือโคร่ง 1 ผืน ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อปี 2568
ด้าน พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวขอบคุณทางการ สปป.ลาว ทางการมาเลเซีย และหน่วยงานภาคีที่ให้ความร่วมมือในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะนักค้ายาเสพติดที่หลบหนีหมายจับไปอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเครือข่ายยาเสพติดที่มีลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส่งผลให้เกิดปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
“ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะเดินหน้าบูรณาการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างเต็มที่ โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดที่ สายด่วน 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยยืนยันว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว