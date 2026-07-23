รอง ผบ.ตร. ชี้ 3 เหตุรุนแรงนราธิวาสเชื่อมโยงกัน แย้มรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว จ่อออกหมายจับ พร้อมสั่งปรับแผนรับมือ

"พล.ต.อ.สำราญ" เผยรู้ตัวผู้ก่อเหตุรุนแรง 3 จุดนราธิวาสแล้ว เตรียมออกหมายจับ เชื่อเป็นฝีมือเครือข่ายเดียวกัน พร้อมปรับแผนรับมือหลังคนร้ายเปลี่ยนยุทธวิธีต่อเนื่อง
วันนี้ (23 ก.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านมั่นคงและกิจการพิเศษ เปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากเหตุรุนแรง 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่ อ.ศรีสาคร เหตุคาร์บอมโรงพักเก่าตันหยง อ.เมือง และเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย ที่ด่านระแงะ จ.นราธิวาส โดยเชื่อว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเครือข่ายเดียวกันที่ต้องการสร้างสถานการณ์
พล.ต.อ.สำราญ ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้เร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับเพิ่มเติม ขณะที่บางรายได้ถูกออกหมายจับไปแล้ว
รอง ผบ.ตร. ยืนยันว่า การติดตามจับกุมจะมีตำรวจเป็นกำลังหลัก โดยประสานการปฏิบัติกับฝ่ายทหารอย่างใกล้ชิด พร้อมยอมรับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทบทวนและปรับแผนการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง
ส่วนกรณีเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าตันหยง พล.ต.อ.สำราญ ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้หลับเวร โดยจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณวงเวียนและทางแยก ทำให้คนร้ายกระโดดลงจากรถก่อนปล่อยให้รถพุ่งเข้าชนเป้าหมาย
สำหรับกระแสวิจารณ์ที่เกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงเวลาเพียง 3 วัน พล.ต.อ.สำราญ ยอมรับว่าจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติทั้งด้านกำลังพลและยุทธวิธี แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 บกพร่องในการทำงาน และการกล่าวถึงการปรับแผนไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 แต่อย่างใด