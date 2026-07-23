"พล.ต.ท.ไตรรงค์" มอบรางวัล "โฆษกนิ้ว" ยกย่อง 3 ตำรวจผู้กล้า เสี่ยงชีวิตฝ่ากองเพลิงช่วยเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

“พล.ต.ท.ไตรรงค์” มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” 3 ข้าราชการตำรวจ เสี่ยงชีวิตฝ่ากองเพลิงเข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว
วันนี้ (23 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว เมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ไม่หวั่นเกรงต่ออันตราย ได้บุกเข้าไปในอาคารที่กำลังเกิดเพลิงไหม้และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดอยู่ด้านในออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้สำเร็จ
เมื่อวานที่ผ่านมาจึงได้เดินทางไปยัง สน.พหลโยธิน เพื่อมอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ กล้าหาญ และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในครั้งนี้ได้มอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจ 3 ราย ผู้เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่ “ส.ต.ท.สุภราช โยธาทูล” ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 3 กองกำกับการอารักขา 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (บก.อคฝ.), “ส.ต.อ.มังกร โคตรชมภู” และ “ส.ต.อ.วาริชัย ไชยวงค์” ผู้บังคับหมู่ (งานป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความชื่นชม และขอแสดงความขอบคุณแทนพี่น้องประชาชน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจทั้ง 3 ราย ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และพร้อมปกป้องประชาชนในทุกสถานการณ์