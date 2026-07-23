2 หนุ่มแสบ หลอกกินข้าว-น้ำดื่ม ฝาก iPhone 6 ไว้ดูต่างหน้า 10 วันแล้ว แม่ค้าวอนกลับมาจ่ายเงิน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 69 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากน.ส.อารี หรือบาส สังยารอ อายุ 39 ปี แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง ภายในหมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี โดยขอให้ผู้สื่อข่าวช่วยเป็นกระบอกเสียงฝากไปถึง 2 หนุ่มรูปงาม ที่มากินข้าวคนละจาน น้ำอัดลมคนละขวด รวมเป็นเงิน 180 บาท ช่วยกลับมาจ่ายเงินสดให้แม่ค้าด้วย และทิ้งโทรศัพท์มือถือ iPhone 6 ไว้ดูต่างหน้า เผยอยากได้เป็นเงินสดจะได้นำไปต่อยอดซื้อผัก เนื้อสัตว์ ของทะเล มาค้าขายต่อไป
น.ส.อารี กล่าวว่า ตนเปิดร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้าน เมื่ออาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมานี้ มี 2 หนุ่ม แต่งตัวดีมานั่งกินข้าวคนละจาน น้ำอัดลมคนละขวด หลังกินจนอิ่มตนก็คิดเงิน 180 บาท ปรากฏว่าทั้ง 2 คน มองหน้ากัน สีหน้าบ่งบอกถึงความกังวล สักพักจากนั้น 1 ใน 2 ได้เอาโทรศัพท์ iPhone 6 สีขาว วางไว้กับตนแล้วบอกว่าเดี๋ยวเย็นวันเดียวกันจะมาจ่ายเงิน จนถึงตอนนี้ปาไปจะ 10 วัน ก็ยังไม่เอาเงินมาจ่าย ตนไม่อยากได้โทรศัพท์ อยากให้มาเอากลับคืนไป ตนเปิดร้านขายของในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ก็อยากได้เงินสดมาหมุนเวียน ไม่อยากได้หรอกโทรศัพท์ที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมไม่ใช่ของของตน แถมก็ล็อครหัสใช้งานไม่ได้ ไม่รู้ว่าเสียหรือไม่ อยากฝากบอกผู้สื่อข่าวเป็นกระบอกเสียงฝากไปถึงทั้งสองคนว่าให้นำเงินกลับมาจ่ายแล้วนำโทรศัพท์กลับคืนไปเถอะ สงสารแม่ค้าอย่างตนที่ต้องปากกัดตีนถีบ หาเช้ากินค่ำกันทุกคน สุดท้ายถ้าใครมากินข้าวที่ร้านต่อไปนี้ไม่ต้องวางข้าวของ ตนไม่รับ ขอรับเป็นเงินสดอย่างเดียว