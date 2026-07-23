ครอบครัวคาใจ! พาทารกวัย 5 วันชันสูตรสถาบันนิติเวชฯ หลังเสียชีวิตปริศนา สงสัยปมเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็ก

พ่อแม่ทารกวัย 5 วัน ร้องขอความเป็นธรรมหลังลูกเสียชีวิตระหว่างรักษาในห้อง ICU เด็ก มูลนิธิปวีณาฯ ประสานส่งศพชันสูตรที่สถาบันนิติเวชฯ เบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ ต้องรอผลตรวจอีก 30-45 วัน พร้อมเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการจัดเลี้ยงภายในห้อง ICU เด็ก
วันนี้ (23 ก.ค.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พาพ่อแม่ของทารกวัย 5 วัน เข้ารับฟังผลชันสูตรเบื้องต้น หลังร้องขอให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย ซึ่งเสียชีวิตหลังเข้ารักษาตัวในห้อง ICU เด็กของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ครอบครัวระบุว่า เด็กคลอดก่อนกำหนดเมื่อวันที่ 17 ก.ค. มีภาวะความดันในปอดสูงและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยแพทย์แจ้งว่าอาการดีขึ้น แต่เมื่อวันที่ 20 ก.ค. พบมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในห้อง ICU เด็ก ทำให้เกิดความกังวลเรื่องมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ ก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นโรงพยาบาลแจ้งว่าเด็กติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิต แม้หนังสือรับรองการตายจะระบุสาเหตุจากภาวะความดันในปอดสูง
นางปวีณาเปิดเผยว่า ได้ประสานตำรวจและนำศพส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ โดยผลตรวจเบื้องต้นพบความผิดปกติบริเวณกะโหลกศีรษะและข้อเท้า อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ ต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยาอีกประมาณ 30-45 วัน
ทั้งนี้ มูลนิธิปวีณาฯ จะประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษาและข้อร้องเรียนเรื่องการจัดเลี้ยงภายในห้อง ICU เด็ก เพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้สูญเสียต่อไป