รวบขี้คุก! ปีนป้ายอัจฉริยะลักตัดสายไฟขายได้แค่ 146 บาท รัฐเสียหายกว่า 7 พัน

MGR Online - ตำรวจทางหลวงรวบโจรแสบปีนป้ายอัจฉริยะลักตัดสายไฟถนนมิตรภาพ เสียหายหลักพัน ขายได้แค่ 146 บาท พบเพิ่งออกจากคุกคดีเดียวกัน
วันนี้ ( 23 ก.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการให้ พ.ต.อ.ธัช โพธิ์สุวรรณ ผกก.๑ บก.ทล. และ พ.ต.ท.สรศักดิ์ แสงจันทร์ สวญ.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. นำกำลังเข้าจับกุม นายศักดิ์สิทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ในข้อหา “ลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์” พร้อมของกลางประกอบด้วย ประแจ, คีมตัดสายไฟ, ตะไบ, ไขควง, ฆ้อน, ใบมีดคัตเตอร์, ถุงมือยางกันไฟ, หมวกปีกทรงทหารลายพราง และอุปกรณ์ช่างอื่นๆ ที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงผ้าสีขาวสายสะพายสีแดง โดยจับกุมได้ที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี ทล.362 กม.0 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
สืบเนื่องจากศูนย์ควบคุมระบบบริหารจัดการการใช้ช่องจราจรบนทางหลวง (LMS) ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบ ชายต้องสงสัยกำลังปีนป้ายบอกทางอัจฉริยะ บริเวณถนนมิตรภาพ (ทล.2) กม.25 ขาเข้ากรุงเทพฯ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อลักตัดสายไฟฟ้า
เมื่อเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบ จุดเกิดเหตุพบเพียงร่องรอยความเสียหาย สายไฟ THW ความยาวกว่า 27 เมตร ถูกตัดหายไป พร้อมท่อ IMC และอุปกรณ์เชื่อมต่อเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 7,366 บาท ส่วนตัวคนร้ายหลบหนีไปได้ก่แนหน้านี้ เจ้าหน้าที่จึงได้ออกค้นหาในพื้นที่ใกล้เคียง จนกระทั่งเจอตัว นายศักดิ์สิทธิ์ กำลังเดินอยู่ริมถนนในหมู่บ้านซับบอน ต.ทับกวาง จึงขอตรวจค้นกระเป๋า พบของกลางอุปกรณ์งัดแงะและตัดสายไฟครบชุด
สอบสวน นายศักดิ์สิทธิ์ ให้การรับสารภาพว่า อาศัยอยู่ที่เพิงพังไม่มีเลขที่ริมเขา วันเกิดเหตุได้ปีนขึ้นไปบนโครงป้ายอัจฉริยะ แล้วใช้มือดึงท่อสายไฟตรงข้อต่อให้หลุด ก่อนจะลงมาดึงสายไฟจากร่องน้ำเกาะกลางถนน จากนั้นหอบสายไฟวิ่งหลบหนีเข้าป่าละเมาะ ย้อนกลับไปทางวัดซับบอน แล้วนำสายไฟไปขายให้รถรับซื้อของเก่าที่ขับผ่านมาริมถนน ได้เงินมาเพียง 146 บาทเท่านั้น
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติ พบว่า นายศักดิ์สิทธิ์ เคยโดนจับคดีลักตัดสายไฟมาแล้วเมื่อ เม.ย. 2568 เพิ่งพ้นโทษอกมาจากคุกได้ไม่นาน ก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.แก่งคอย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป