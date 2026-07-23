ผบ.ตร.รับมอบรถพยาบาล อุปกรณ์กู้ชีพขั้นสูงจาก "ครูบาอริยชาติ" ใช้ในภารกิจของตชด.

ผบ.ตร.รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จากครูบาอริยชาติ เพื่อส่งมอบให้ใช้ในภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดน
วันนี้ (23 ก.ค.) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง ซึ่งได้รับเมตตาบริจาคโดย พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) และ พระครูสุวรรณธรรมมาภิรักษ์ (หลวงพ่อบุญค้ำ ปุญฺญูปถมฺโภ) เพื่อส่งมอบให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดย พระภาวนารัตนญาณ วิ. เมตตาเป็นผู้แทนมอบ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) และ พระครูสุวรรณธรรมมาภิรักษ์ (หลวงพ่อบุญค้ำ ปุญฺญูปถมฺโภ) ได้ทำโครงการมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 108 คัน ให้กับกู้ภัย โรงพยาบาล และหน่วยงานที่ต้องการซึ่งอยู่ในเขตทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยส่วนรวม โดยจะทยอยส่งมอบให้หน่วยต่าง ๆ ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือและช่วยชีวิตคนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ซึ่งถือเป็นอานิสงค์อันยิ่งใหญ่
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของ พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต), พระครูสุวรรณธรรมมาภิรักษ์ (หลวงพ่อบุญค้ำ ปุญฺญูปถมฺโภ) รวมถึง นายเกษตร สุคนธรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรเมดิกส์ จำกัด และคณะ ที่ได้บริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป