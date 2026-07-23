บุกรวบหนุ่มจีนหนีหมายจับคดีติดสินบน เข้ามาหลบซ่อนในไทย

ชุดสืบ ตม.บุกจับกุมหนุ่มชาวจีนหน้าโรงแรมย่านราชเทวี หลังหนีหมายจับคดีติดสินบน เข้ามาหลบซ่อนอยู่ในไทย
วันนี้ (23 ก.ค.) พ.ต.อ.ชูวงษ์ อุทัยสาง ผกก.ปอพ.บก.สส.สตม. พ.ต.ท.วิทยา ทองผึ้ง รอง ผกก.ปอพ.บก.สส.สตม. พ.ต.ต.จุรินทร์ชาติ โสตะ สว.กก.ปอพ.บก.สส.สตม. พร้อมชุดสืบสวน บก.สส.สตม.เข้าควบคุมตัวนายซิน (นามสมมุติ) อายุ 36 ปี สัญชาติจีน บริเวณหน้าโรงแรมย่านเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลังเป็นบุคคลที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกหมายจับในคดี ติดสินบนบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2569 และได้หลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทย
จากการตรวจสอบพบว่า นายซินเข้าลักษณะ บุคคลต้องห้ามตามมาตรา 12 (7) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดว่า เป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศได้ออกหมายจับ" จึงมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร พร้อมแจ้งสิทธิตามกฎหมาย โดยมีล่ามแปลภาษาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน จึงควบคุมตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ที่กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดสืบสวน ติดตาม และจับกุมบุคคลต่างด้าวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงมีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อคัดกรองและผลักดันบุคคลต่างด้าวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ อีกทั้งประเทศไทยไม่ใช่ที่หลบซ่อนของอาชญากรข้ามชาติ