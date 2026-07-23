หนี 19 ปีไม่รอด! สาวตรังร่วมชู้ลวงสามีปาดคอปางตาย แค้นถูกจับได้สวมเขา

MGR Online - กองปราบตามรวบสาวตรัง รวมหัวกับชู้วางแผนลวงสามีปาดคอปางตาย แค้นถูกจับได้สวมเขา ก่อนหลบหนีกินนอนบนรถบรรทุกนาน 19 ปี
วันนี้ ( 23 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. และ พ.ต.ต.จอมพฤทธิ์ แก้วเรือง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังจับกุม นางประไพพัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดตรัง ที่ 648/2550 ลงวันที่ 13 ก.ย.50 ข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น” ได้บริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง ย่านรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เมื่อปี 2550 นายเกษตร ผู้เสียหาย ทราบว่าภรรยาคือ นางประไพพัฒน์ ผู้ต้องหา ลักลอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนายจรูญ จึงเข้าไปต่อว่าจนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง จากนั้นทั้งคู่ได้โทรศัพท์นัด นายเกษตร ให้ออกมากินข้าวต้มเพื่อเจรจาปัญหา แต่ระหว่างทางกลับเกิดการโต้เถียงกันอีกครั้ง ก่อนที่นายจรูญจะใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายจนล้ม แล้วใช้อาวุธมีดแทงและปาดคอ มีนางประไพพัฒน์ช่วยจับร่างผู้เสียหายกดไว้ หลังเกิดเหตุนายจรูญเข้าใจว่าผู้เสียหายเสียชีวิตแล้ว ก่อนจะพากันหลบหนี
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองตรุด จ.ตรัง เข้าตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายยังมีสัญญาณชีพ จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจนรอดชีวิต และสามารถให้การจนเป็นหลักฐานสำคัญในการขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองไว้ ต่อมาไม่นานเจ้าหน้าที่ได้จับกุม นายจรูญ ไว้ได้ โดยศาลสั่งจำคุกและพ้นโทษไปแล้ว ขณะที่นางประไพพัฒน์ ผู้ต้องหารายนี้ยังคงหลบหนีโดยย้ายที่พักและสถานที่ทำงานไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ ชนานกว่า 19 ปี กระทั่งเจ้าหน้าที่ทราบว่า ปัจจุบันผู้ต้องหามาทำงานอยู่ที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง ย่านรองเมือง เขตปทุมวัน และพักอาศัยอยู่ภายในรถบรรทุกสิบล้อของบริษัท ซึ่งสามีคนปัจจุบันเป็นคนขับรถ จึงเข้าจับกุมตัวไว้ได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ อ้างว่าเพียงอยู่ในเหตุการณ์และนั่งรถคันเดียวกับผู้เสียหาย ไม่ได้ร่วมลงมือก่อเหตุแต่อย่างใด จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองตรุด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป