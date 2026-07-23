โจรปากแข็ง! ปฏิเสธงัดคาเฟ่-ร้านอาหาร ก่อนจำนนหลักฐาน กวาดเงิน-ไอแพดเกลี้ยง อ้างขาดสติจากเสพยา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่ สภ.ชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.วุฒิชัย สุคนธวิท ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.อัครภัส จายะวานิช รอง ผกก.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ พ.ต.ท.ฉัฐวัฒน์ สิริเบญจศักดิ์ สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.ชัยพฤกษ์ ร่วมกันจับกุมนายศุภกร หรือกร ไตรสุนทร อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ พร้อมของกลาง คือ 1.รถจยย. ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก 125 ไอ สีแดง (ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน) 2. โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น เอ 7 จำนวน 1 เครื่อง 3.เสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุ
สืบเนื่องจากผู้ต้องหาได้ตระเวนก่อเหตุงัดร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านจำหน่ายแก๊สในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ชัยพฤกษ์ รวมกว่า 4 แห่ง โดยได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดประมาณ 4,000 บาท ลำโพงบลูทูธ โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง และไอแพด , แท็บเล็ตอีก 2 เครื่อง ระยะเวลาที่ตระเวนก่อเหตุตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุ จนทราบว่าผู้ต้องหาใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุ ก่อนหลบหนีกลับเข้าบ้านพักบริเวณหลังวัดสาลีโข อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในช่วงแรก นายศุภกรให้การปฏิเสธ กระทั่งเจ้าหน้าที่นำพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาแสดงประกอบกับมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมพูดคุย จึงยอมรับสารภาพต่อหน้ามารดาว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง
นายศุภกร ผู้ต้องหา กล่าวว่า ตนตระเวนลักทรัพย์มาแล้ว 4 ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเลือกคาเฟ่ หรือร้านอาหารที่ปิดไฟมืด ได้ของมีค่า อาทิ เงินสด โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต นำไปขายเพื่อแลกเป็นเงินใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อยาเสพติด และส่งเงินให้แม่เลี้ยงลูกวัย 5 ขวบ ส่วนทรัพย์สินบางอย่างที่ได้มาและใช้งานหรือนำไปขายไม่ได้ตนจะนำไปโยนทิ้งในป่าและแม่น้ำ ตนเพิ่งปลดจากทหารเกณฑ์และอยู่ระหว่างหางานทำ ส่วนสาเหตุที่ทำลงไปเพราะขาดสติจากการเสพยาเสพติด ตอนนี้หยุดเสพแล้วได้สติก็รู้สึกผิด อยากขอโทษผู้เสียหายทุกคน
พ.ต.ท.ฉัฐวัฒน์ สิริเบญจศักดิ์ สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า คดีนี้สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความว่าถูกคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2569 ได้ทรัพย์สินเป็นเงินสด โทรศัพท์มือถือ และของใช้อื่นๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนและไล่กล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายจนทราบว่าคนร้ายได้ก่อเหตุซ้ำอีก 3 ครั้ง ในพื้นที่ของสภ.ชัยพฤกษ์ จากนั้นพบว่าคนร้ายได้นำรถจยย.คันที่ใช้ก่อเหตุไปจอดอยู่ใกล้เคียงวัดสาลีโข เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกุม พร้อมแจ้งข้อหา 1.ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยการมอมหน้า โดยเข้าทางช่องทางซึ่งไม่ได้ทำขึ้นเพื่อจำนงให้เป็นทางคนเข้า โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือให้พ้นเพื่อการจับกุม 2.เสพยาเสพติด ก่อนถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป