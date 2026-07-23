เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน งานสาธิต-ทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569 ภายใต้รหัส Crimson Viper 2026 (CV26)
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) และกองบัญชาการสหรัฐอเมริกาภาคแปซิฟิก (U.S. Pacific Command) จัดงานสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2569 ภายใต้รหัส Crimson Viper 2026 (CV26) ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2569 โดย พลโท คม วิริยเวชกุล เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569
สำหรับงานสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานเครือข่าย ทั้งหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม หน่วยงานนอกกระทรวงกลาโหม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน มาร่วมจัดแสดง นิทรรศการ จำนวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน มีผลงานวิจัยมาจัดแสดงกว่า 50 ผลงาน เช่น โดรนลาดตระเวนและสอดแนม Skytech ของกองทัพบก ระบบตรวจจับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (พาลี) ของกองทัพเรือ อากาศยานไร้คนขับอเนกประสงค์ เพื่อการขนส่งทางทหารและการบรรเทา สาธารณภัย ของกองทัพอากาศ กระสุนปืนชนิดต่าง ๆ จากโรงงานวัตถุระเบิดทหาร อาวุธปืนจากศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ กระสุนปืนใหญ่ขนาด 105 มม. ของบริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัดอากาศยานไร้คนขับประเภทต่าง ๆ ของบริษัท แนคโดรน จำกัด แบตเตอรี่สำหรับป้องกันชายแดน ของบริษัท ปตท. จำกัด นวัตกรรมกราฟีนด้านการทหาร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และการสาธิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับประเภทต่าง ๆ และระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ระบบบังคับบัญชาและการควบคุมทางทหาร(C7ISR) จำนวน 9 ผลงาน
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดน (Border Security)” และ การพลิกบทบาท วท.กห. สู่การเป็นหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ด้านความมั่นคงของประเทศ