เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี โพสต์ อาวุโสคือกติกาเดียว ที่ไว้ให้คนไร้เส้นสาย

MGR Online-ก่อน ก.ตร.จะมีมติเห็นชอบ พล.ต.อ.สำราญ เป็นว่าที่ ผบ.ตร.คนที่ 16 "ผู้การเต๋อ" อดีตจเรตำรวจ ได้โพสต์ อาวุโสคือกติกาเดียว ที่เหลือไว้ให้คนไร้เส้นสาย กรณี พล.ต.อ.นิรันดร อาวุโสลำดับที่ 1 เพื่อนร่วมรุ่น นรต.43 ไม่ได้ขึ้น ผบ.ตร.
วันนี้ (23 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ อดีตจเรตำรวจ โพสต์เฟซบุ๊ก ไพศาล เต๋อ ลือสมบูรณ์ ระบุว่า
ในเมื่อกลไกการประเมิน "ความสามารถ" ยังไม่โปร่งใสและตกอยู่ในมือระบบอุปถัมภ์ "อาวุโส" จึงกลายเป็นเกราะป้องกันสุดท้าย
การถกเถียงเรื่อง "อาวุโส" กับ "ความสามารถ" ในการแต่งตั้ง ผบ.ตร.ไม่ใช่การถกเถียงเชิงหลักการแบบสากลอีกต่อไป เพราะเมื่อนำไปใช้ในบริบทสังคมไทยที่มีระบบอุปถัมภ์ฝังลึก
คำว่า "ความสามารถ" มักถูกตีความอย่างยืดหยุ่นโดยผู้มีอำนาจ กลายเป็นช่องทางให้ผู้มีเส้นสายก้าวข้ามคนที่ทำงานซื่อตรงตามลำดับขั้น
ในเมื่อกลไกการประเมิน "ความสามารถ" ยังไม่โปร่งใสและตกอยู่ในมือระบบอุปถัมภ์ "อาวุโส" จึงกลายเป็นเกราะป้องกันสุดท้าย ที่ปกป้องกติกาไม่ให้ถูกบิดเบือน แม้จะไม่ได้การันตีว่าได้ผู้นำที่เก่งที่สุด แต่ก็ยังดีกว่าเปิดช่องให้ "ความสามารถ" ถูกใช้เป็นข้ออ้าง เปิดช่องทางพิเศษให้กับเด็กฝากได้ผ่านไปอย่างง่ายดาย และคล่องตัวสุดๆ ไม่สะดุดหยุดขั้นตอนใดๆเลย
"แม้ระบบ "อาวุโส" จะไม่มีกลไกวัดความคล่องตัว หรือพลังของผู้นำโดยตรง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ผู้ที่ได้รับเลือกผ่านระบบนี้จะขาดคุณสมบัติดังกล่าวเสมอไป ในกรณีนี้ "ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด"ยังคงมีความคล่องตัวสูง ทั้งด้านร่างกายและการทำงาน จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า อาวุโสกับความกระฉับกระเฉง สามารถอยู่ร่วมกันได้ในบุคคลเดียวกัน ไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกันเสมอไปตามที่มักถูกวิพากษ์วิจารณ์"
สำหรับ พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ หรือ "ผู้การเต๋อ" เป็นอดีตหัวหน้าจเรตำรวจ จบ นรต.รุ่น 43 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร.อาวุโสลำดับที่ 1 ในการคัดเลือก ผบ.ตร.โดยล่าสุดที่ประชุม ก.ตร.มีมติเอกฉันท์ 12:0 เห็นชอบให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.นรต.รุ่น 50 อาวุโสลำดับที่ 3 เป็น ผบ.ตร.คนใหม่ ต่อจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.ไพศาล โพสต์ข้อความดังกล่าว ก่อนที่ ก.ตร.จะมีมติเห็นชอบให้ พล.ต.อ.สำราญ เป็นว่าที่ ผบ.ตร.คนที่ 16 เนื่องจาก พล.ต.อ.สำราญ ถูกยกให้เป็นเต็ง 1 ในศึกชิงเก้าอี้แม่ทัพสีกากีในครั้งนี้.