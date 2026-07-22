จิตอาสา สน.ธรรมศาลา ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพักเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

วันนี้ (22 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.สน.ธรรมศาลา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณรรฐพงษ์ มัคเจริญ รอง ผกก.ป.สน.ธรรมศาลา และ พ.ต.ท.บุญญฤทธิ์ ติดตารัมย์
รอง ผกก.(สอบสวน) นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ธรรมศาลา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่ถนน และบริเวณโดยรอบ สน. ธรรมศาลา และร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้บริเวณทางเข้า-ออกโรงพัก น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะเจริญพระชนมพรรษาครบ 74 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 นี้.