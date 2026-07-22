จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ – สภ.รัตนาธิเบศร์ ผนึกกำลังป้องกันยาเสพติดและลดพฤติกรรมเสี่ยงในสถานศึกษา

วันนี้ (22 ก.ค. 69) วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยง การทะเลาะวิวาท และการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ภายในห้องประชุมปัญญาภิชิต ห้อง 111 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสื่อมวลชนเข้าร่วม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน รับชมวิดีทัศน์มาตรฐานความปลอดภัยและแนะนำวิทยาลัย ก่อนจะมีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันจากตัวแทนทั้งสองหน่วยงาน
นายวิเชียร เนียมน้อย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ได้ร่วมกล่าวถึงแนวทางการประสานความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบูรณาการเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาเพื่อการป้องกันภัยและยาเสพติด” โดย ดร.ประเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ ประธาน กต.ตร. สภ.รัตนาธิเบศร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชน สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ มีผู้ลงนามฝ่ายวิทยาลัย คือ นายอัชรีภัค อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และฝ่ายสถานีตำรวจ คือ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ก่อนปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก