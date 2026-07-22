โชเฟอร์คนดังอัดคลิป ยันไฟใต้ท้องมีประโยชน์ ปมรถบรรทุกโดนร้องเรียน

MGR Online-"รังสรรค์" โชเฟอร์คนดังโพสต์คลิป ดราม่าไฟใต้ท้องรถ หลังชาวรถบรรทุกโดนร้องเรียน เสียค่าปรับ ยืนยันมีประโยชน์ เพิ่มความปลอดภัยช่วงกลางคืน โอดวงการรถบรรทุกลำบาก แต่งอะไรนิดหน่อยก็เป็นประเด็น แนะยึดมาตรฐานสากล
วันนี้ (22 ก.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "รังสรรค์ ติดนนท์" คนขับรถบรรทุกชื่อดัง เปิดเผยถึงกรณีดราม่าไฟใต้ท้องรถบรรทุก หลังมีมือดีถ่ายรูปร้องเรียนไปที่ขนส่ง จนมีหนังสือส่งมาให้เจ้าของไปชี้แจง และเปรียบเทียบปรับ ว่า การติดตั้งไฟใต้รถบรรทุก มีความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ปี 2522 "ดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบ" มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท หลายคนถกเถียงกันว่ามีประโยชน์หรือไม่ บ้างมองว่ามีประโยชน์เห็นรถได้ชัดเจน บ้างก็ว่าไม่มีประโยชน์แสบตา
แน่นอนว่าสำหรับรถทั่วไปอาจมองว่าแสบตา แต่สำหรับรถบรรทุกมีประโยชน์อย่างมาก แสงไฟส่องลงพื้นไม่ได้ออกมาด้านข้าง จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในช่วงกลางคืน คนขับรถบรรทุกจะได้มองเห็นชัดว่า มีอะไรเข้าใกล้รถเราหรือไม่ ส่วนคนขับรถทั่วไปจะมองเห็นรถบรรทุกได้ชัดขึ้น แต่ในเมื่อผิดกฎหมายแสดงว่าไม่สามารถทำได้ ถึงแม้เราจะบอกว่ามีประโยชน์อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็คือกฎหมาย เขาบอกว่าทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้
"ผมเข้าใจ ผมเองก็ชอบแต่งรถ แต่ทุกวันนี้มันลำบากเหลือเกิน สำหรับรถบรรทุกอย่างพวกเรา แต่งอะไรนิดอะไรหน่อย เช่น ยางบังฝุ่น ไฟหลังคา แตรลม เป็นกระแสเป็นประเด็นไปหมด ทางที่ดีควรถอดออกก่อน ไฟใต้ท้องที่ส่องลงพื้นมีประโยชน์มากๆ คนขับรถบรรทุกจะรู้ดี ไม่ว่าจะเวลาเข้าโค้งในทางแคบ ทางสวนเลน ทางคดเคี้ยว ขึ้นเขา สำหรับคนที่ติดฉูดฉาดอยากให้แก้ไข ผมไม่เห็นด้วย ไปรบกวนสายตาคนอื่น แต่ถ้ามองในมุมคนที่ใช้ประโยชน์จากมันจริงๆ เขาเดือดร้อนไปด้วยในกฎหมายตรงนี้ กฎหมายไม่ให้ก็เลยผิด" โชเฟอร์รถบรรทุกชื่อดัง กล่าว
นายรังสรรค์ ติดนนท์ กล่าวต่อว่า สำหรับคนที่บอกว่าถ้ามีประโยชน์จริง คงไม่ผิดกฎหมายนั้น ตนว่ามันย้อนแย้ง เหมือนรถบรรทุกคอก รถพ่วง รถดั้ม กฎหมายบอกว่าต้องให้เห็นสินค้าข้างใน แต่ขึ้นสินค้าเสร็จแล้วบังคับให้คลุมผ้าใบมิดชิด ไฟใต้ท้องรวมถึงแตรลมในต่างประเทศใช้กันเยอะแยะ แสดงว่ามันดีแต่เมืองไทยผิดกฎหมาย อย่างกฎหมายขับ 4 ชั่วโมง พัก 30 นาที อ้างมาตรฐานสากล แล้วทำไมเรื่องนี้ไม่เอามาตรฐานสากลมาใช้บ้าง เอามาก็เอามาให้หมดทั้งสวัสดิการ และค่าแรงด้วย อย่าเอามาเป็นบางอย่าง ใช้ให้มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์.