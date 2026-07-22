ศาลสั่งปรับ "บังมัด คลองตัน" 5,000 บาท คดีตบ "สันธนะ" กลางลานจอดรถสถานบันเทิงดังซอยทองหล่อ

ศาลแขวงกรุงเทพใต้สั่งปรับ "บังมัด คลองตัน" 5,000 บาท คดีตบ รองต่อ"สันธนะ" กลางลานจอดรถสถานบันเทิงดัง ซอยทองหล่อ เมื่อปี 68
ที่ศาลแขวงพระนครใต้ เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22 ก.ค.) ศาลนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อ 2401/2568 ที่ พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ ฟ้อง นายวันชัย มะอินทร์ หรือ “บังมัด คลองตัน” เป็นจำเลย ฐาน ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 296
กรณีเมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2568 นายวันชัยหรือบังมัด มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับ นายสันธนะ ประยูรรัตน์ หรือ รองต่อ อดีตนายตำรวจสันติบาล บริเวณลานจอดรถหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านซอยทองหล่อ โดยบังมัดเป็นฝ่ายตบหน้านายสันธนะ 1 ครั้ง เนื่องจากไม่พอใจนายสันธนะเคยมีปัญหากับฝ่ายลูกน้องของบังมัดในพื้นที่ซอยเอกมัย 30
ในวันนี้นายวันชัยหรือบังมัด เดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมกับ นายชารีฟ วงษ์ยุตติธรรม ทนายความส่วนตัว โดยมีคนใกล้ชิดและลูกน้องมาให้กำลังใจ
ระหว่างการพิจารณาคดี นายวันชัยหรือบังมัด แถลงต่อศาลขอให้การรับสารภาพ ในข้อหาทำร้ายร่างกาย ศาลจึงพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น ลงโทษปรับ 5,000 บาท
ภายหลังนายชารีฟ วงษ์ยุตติธรรม ทนายความนายวันชัย หรือ บังมัด กล่าวว่า บังมัดน้อมรับคำพิพากษาของศาลโดยได้ชำระค่าปรับ 5,000 บาท ตามคำพิพากษา ส่วนตัวบังมัดรู้สึกพอใจที่ศาลลงโทษปรับ ไม่มีโทษจำคุก หรือคุมประพฤติ