ศาลยกคำร้อง 2 บริษัทคดีตึก สตง.ถล่ม ขอศาลเดินเผชิญสืบ ปมส่งวัสดุคอนกรีตไปตรวจใหม่ที่ต่างประเทศ

ศาลอาญายกคำร้อง 2 บริษัท จำเลยคดีตึก สตง.ถล่ม ขอศาลเดินเผชิญสืบ ขั้นตอนจัดเก็บคอนกรีตไปตรวจใหม่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระบุเกรงกระทบการพิจารณาคดี ศาลชี้จำเลยสามารถส่งคอนกรีตไปตรวจเองได้
วันนี้ (22 ก.ค.) ศาลอาญาได้นัดสืบพยานโจทก์ และฟังคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ อ 2201/2568 ที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 ฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก 23 ราย จำเลยในความผิดฐานเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม ทำการก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญาจากกรณีที่ ตึก สตง.ถล่ม
ในส่วนของจำเลยทั้ง 23 รายมีบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่มีนายเปรมชัย กรรณสูตร เป็นผู้บริหาร เเละบริษัทไชน่า เรลเวย์ No.10 จำกัด
ในส่วนนายเปรมชัย ศาลอนุญาตให้สืบพยานลับหลังได้ ตามคำร้องว่ามีอาการเจ็บป่วย จึงไม่จำต้องเดินทางมาฟังการพิจารณาที่ศาลอาญา
สำหรับคดีนี้จำเลยทั้ง 23 คนที่ให้การปฏิเสธ และโต้แย้งผลตรวจกำลังอัดคอนกรีต ที่โจทก์ฟ้องว่าใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตราฐาน
วันนี้ น.ส.สุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคดีอาญา 8 ได้ให้ นายวิชาญ จินดารัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ ขึ้นเบิกความ โดยวันนี้ยังเบิกความซักค้านทนายจำเลยบางรายไม่เเล้วเสร็จศาลนัดสืบพยานปากเดิมในนัดต่อไป
ส่วนประเด็นที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เเละบริษัทไชน่า เรลเวย์ No.10 จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลส่งตรวจคอนกรีตใหม่ตามวิธีการที่จำเลยขอ โดยขอให้ศาลส่งวัสดุคอนกรีต ไปตรวจใหม่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจำเลยจะเข้าไปจัดเก็บตัวอย่างคอนกรีต ที่พื้นที่ตึกถล่ม ในวันที่ 20 ก.ค. 2569 เวลา 09.30 น.โดยขอให้ศาลหรือผู้เเทนเข้าร่วมกระบวนการเก็บตัวอย่างวัสดุคอนกรีต (เดินเผชิญสืบ) โดยอัยการโจทก์เเละจำเลยบางส่วนเเถลงคัดค้าน
ศาลได้มีคำสั่งในวันนี้สรุปว่า พิเคราะห์คำร้องประกอบคำคัดค้านของคู่ความทุกฝ่ายแล้ว คดีได้ความจากทนายจำเลยที่ 16-22(ฝ่ายผู้ร้องขอให้ส่งตรวจ) และนายภาคภูมิ ศรีติพันธ์ ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่า ปัจจุบันซาก อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (หลังใหม่) เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการร่วมค้าไอทีดี-ซีอาร์อีซี(ประกอบด้วยจำเลยที่ 16และที่ 18 คืออิตาเลียนไทย เเละไชน่า เรลเวย์ )
ดังนั้นการส่งคอนกรีตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซากอาคาร เพื่อตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ จำเลยที่ 16-22สามารถดำเนินได้โดยไม่จำต้องได้รับอนุญาตจากศาล
ส่วนการขอให้ศาลเดินเผชิญสืบในขณะที่จำเลยที่ 16-22 เก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ เห็นว่า การเดินเผชิญสืบตามคำร้องของทนายจำเลยที่16-22 มิใช่การขอให้ศาลตรวจสภาพวัตถุพยานโดยตรง แต่เป็นการขอให้ศาลเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานในขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น
ทั้งการเก็บตัวอย่างคอนกรีตย่อมถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว การที่ศาลซึ่งมีหน้าที่ประเมินความน่าเชื่อถือของ การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานเพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดคดี เข้าไปมีส่วนร่วมการดังกล่าวด้วยตนเองแม้เพียงบางขั้นตอน อาจกระทบถึงการพิจารณาให้น้ำหนักผลการตรวจพิสูจน์ในชั้นมีคำพิพากษาได้
โดยเฉพาะเมื่อจำเลย16-22 ตรวจพิสูจน์คอนกรีตด้วยวิธีศิลาวรรณา(การวิเคราะห์ส่วนประกอบ โครงสร้างสร้างเนื้อหิน แร่ธาตุ)แล้วเสร็จ
จำเลยที่ 16-22 ย่อมต้องนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของผลการตรวจพิสูจน์และกระบวนการตรวจพิสูจน์สำหรับความจำเป็นในการตรวจหารอยแตกขนาดเล็ก (micro crack)ในคอนกรีต ที่อ้างว่าส่งผลกระทบต่อค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตนั้น
เมื่อจำเลย 16-22 ยกประเด็นเรื่องนี้เป็นข้อต่อสู้ ย่อมมีสิทธินำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อเเสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจหารอยแตกขนาดเล็กในคอนกรีตก่อนนำคอนกรีตตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์ ตลอดจนสามารถนำผลการตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีศิลาวรรณามาประกอบการนำสืบพยานได้ตามสิทธิ จึงให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 16-22