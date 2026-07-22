รอง ผบช.ภาค1 ประชุมเร่งคลี่คลายคดี ล่าตัว2มือยิง นายจา อดีตนศ.ช่างกล เสียชีวิต

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 22 ก.ค.69 พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 , พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.ว.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.ปิยวุฒิ แก้วมณี รอง ผบก.ภ.ว.จว.นนทบุรี , พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.ว.จว.นนทบุรี , พ.ต.ต.ดิลก ลาดศิลา สว.สส.สภ.ปากเกร็ด , พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด ได้ร่วมกันเข้าประชุมเร่งรัดคดี คนร้ายประกบยิง นายจารุกิตติ์ รอดหลง หรือ “จา” อดีตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเสียชีวิตกลางซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด 23 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ ซึ่งผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจยย.หนีออกต่างจังหวัด
พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กล่าวว่า สืบภาค1 ลงมาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนนทบุรีกรณีเหตุ 241 ถูกยิงเสียชีวิต วันนี้ได้มีการประชุมร่วมกัน ทุกฝ่าย เพื่อวางแนวทางติดตามตัวคนร้าย เบื้องต้นมีการตรวจสอบประวัติผู้ตาย ไม่พบประวัติอาชญากรรม และได้มีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย และรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ร่องรอยบาดแผล ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งประเด็นไว้ 2 ประเด็น คือ 1.เรื่องความขัดแย้งของผู้ตายกับวัยรุ่นในซอย 2.ความขัดแย้งเรื่องสถาบัน เพราะผู้ตายเป็น อดีตนศ.ช่างกล เรื่องความขัดแย้งของสถาบันก็มี ส่วน ส่วนเรื่องชู้สาวยังไม่มี ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แบ่งงานในแต่ละส่วน ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อคนร้าย แต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไล่ตามอยู่ในเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี ส่วนป้ายทะเบียนของผู้ต้องหาเป็นป้ายทะเบียนจริง ดูจากพฤติกรรมผุ้ต้องหาคือเตรียมการก่อนก่อเหตุ ส่วนเจารื่องเส้นทางหนีดูจากพยานหลักฐานผู้ต้องหาหนีออกไปไกล ส่วนเรื่องการรับมือหลังจากนี้เกี่ยวกับเรื่องสถาบัน จะต้องเปิดยุทธการ ปิดล้อมตรวจค้น อาวุธปืน เพื่อสกัดจับ ป้องกันเหตุไว้