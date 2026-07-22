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เปิดเส้นทางชีวิต "พล.ต.อ.สำราญ นวลมา" ว่าที่ผบ.ตร.คนที่ 16

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เปิดเส้นทางชีวิต "พล.ต.อ.สำราญ นวลมา" ว่าที่ผบ.ตร.คนที่ 16 นายตำรวจนักปฏิบัติ ผู้มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามยาเสพติด ทลายเครือข่ายทุนเทา และดูแลงานความมั่นคง จนได้รับความไว้วางใจจาก ก.ตร. มีมติเอกฉันท์ 12:0 ให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำองค์กรตำรวจคนใหม่

หลังคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเอกฉันท์ 12:0 เลือก พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 16 รับไม้ต่อจาก "บิ๊กต่าย" พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้ หลายคนจึงอยากรู้จักนายตำรวจหนุ่มที่มีอายุราชการยาวนานถึง 7 ปี ว่าเป็นใครมาจากไหน


สำหรับพล.ต.อ.สำราญ ชื่อเล่น "ราญ" เป็นเพชรบุรี เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2516 ปัจจุบันอายุ 53 ปี เกษียณอายุราชการปี 2576 จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 34 และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 50โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และยังศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระดับหัวกะทิมากมาย ทั้งหลักสูตรสารวัตรที่สามารถสอบได้อันดับที่ 1 หลักสูตร VIP Protection หลักสูตรนเรศวร 261 ไปจนถึงการบินลัดฟ้าไปฝึกฝนยุทธวิธีระดับโลกในหลักสูตรยิงปืน SIG SAUER ACADEMY และหลักสูตรรับมือเหตุกราดยิง (FBI-ALERT Active Shooter Response) จากสหรัฐอเมริกา


ชีวิตราชการของ พล.ต.อ.สำราญ เริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน สน.พระโขนง ในปี 2540 ก่อนจะขยับเข้าสู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (191) และติดยศผู้กำกับการที่ สน.ดอนเมือง และ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. จากนั้นผลงานได้ผลักดันให้เขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้นำ ทั้งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (ผบก.สปพ.) ในปี 2561 ขยับขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจนคนบาล และติดยศพล.ต.ท.ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ในปี 2564 ก่อนจะเลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานมั่นคงและกิจการพิเศษ ในเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา


นอกจากนี้ พล.ต.อ.สำราญ ยังได้รับมอบหมายให้หน้าที่ให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ดูแลความสงบเรียบร้อย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจ.สงขลา


เมื่อกล่าวถึงผลงานสำคัญของ พล.ต.อ.สำราญ คือผู้อยู่เบื้องหลังการทลายเครือข่ายอาชญากรรมใหญ่ๆ ของประเทศมานับไม่ถ้วน ในด้านยาเสพติดเป็นผู้สั่งการสกัดจับลอตใหญ่และยึดทรัพย์สินมหาศาล อาทิ การบุกยึดทรัพย์เครือข่าย “ตั้ม เขาชี” ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท การขยายผลร่วมกับ ป.ป.ส. อายัดทรัพย์สินเครือข่ายนายทุนจีน “มินมินอู” รวมมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท และการสกัดกั้นยาบ้ากว่า 4 ล้านเม็ดก่อนส่งลงใต้ให้เครือข่าย “อ้วน เซียงตึง” ตลอดจนคดีดังในอดีตอย่างการจับกุมอดีตนักร้อง “วงเพาเวอร์แพท” และนางเอกสาว “เอมี่” รวมถึงการตามจับแกนนำแก๊งยากูซ่า “ซูมิโยชิ” ที่กบดานในพัทยาได้สำเร็จ


อีกหนึ่งผลงานด้านความมั่นคงที่กำลังเป็นที่จับตา คือการเป็นผู้นำเปิดปฏิบัติการ “ถอดเกล็ดมังกร” ทลายเครือข่าย “พ่อทิพย์” ซึ่งเป็นคดีอาชญากรรมขบวนการสวมสิทธิแจ้งเกิดเท็จเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับลูกของกลุ่มทุนจีนสีเทา โดยขบวนการนี้ใช้วิธีการจ้างวานชายสัญชาติไทยให้มาเซ็นชื่อรับรองเป็นบิดาในสูติบัตร เพื่อให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ล่าสุดจากความร้ายแรงและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ปัจจุบันหน่วยงานความมั่นคงกำลังเร่งขยายผลเส้นทางการเงินและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด พร้อมเตรียมยกระดับคดีนี้ขึ้นเป็น “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” เพื่อจัดการขั้นเด็ดขาด


นอกจากนี้ พล.ต.อ.สำราญ ยังเป็นคีย์แมนคนสำคัญในการเปิดปฏิบัติการเช็กบิลกลุ่มทุนเทานอมินีต่างด้าวผิดกฎหมายในเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั้งสมุย-พะงัน ภูเก็ตและชลบุรี จนสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและต่างชาติ หลายร้อยราย ยึดคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มูลค่านับหมื่นล้านบาท


ส่วนในมิติการบริหาร พล.ต.อ.สำราญ ได้สร้างชื่อตั้งแต่สมัยเป็น ผกก.สน.ดอนเมือง ด้วยการพาสถานีคว้ารางวัลโรงพักดีเด่นอันดับ 2 และเมื่อขึ้นเป็น ผบช.น. กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เป็นหน่วยงานเดียวของ ตร. ที่ได้คะแนนประเมินความโปร่งใส (ITA) ในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” และยังให้ความสำคัญกับสวัสดิการของลูกน้อง โดยผลักดันการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนกว่า 14,000 ตัว พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์สืบสวนล้ำสมัย เช่น โดรนตรวจจับความร้อนและกล้องมองกลางคืน มูลค่ากว่า 49 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงาน

ฉะนั้นถึงแม้อาวุโสจะน้อยกว่า 2 รายแรก แต่จากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และผลงานด้านการปราบปรามอาชญากรรม การบริหาร และการพัฒนาศักยภาพองค์กรตำรวจ ทำให้ พล.ต.อ.สำราญ ได้รับเลือกให้ก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพสีกากีในที่สุด






เปิดเส้นทางชีวิต "พล.ต.อ.สำราญ นวลมา" ว่าที่ผบ.ตร.คนที่ 16
เปิดเส้นทางชีวิต "พล.ต.อ.สำราญ นวลมา" ว่าที่ผบ.ตร.คนที่ 16
เปิดเส้นทางชีวิต "พล.ต.อ.สำราญ นวลมา" ว่าที่ผบ.ตร.คนที่ 16
เปิดเส้นทางชีวิต "พล.ต.อ.สำราญ นวลมา" ว่าที่ผบ.ตร.คนที่ 16
เปิดเส้นทางชีวิต "พล.ต.อ.สำราญ นวลมา" ว่าที่ผบ.ตร.คนที่ 16
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