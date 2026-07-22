ปปง. เร่งรวบรวมหลักฐาน “ทุจริตสอบท้องถิ่น” ดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมาย

MGR Online - ปปง. ร่วมหน่วยงานภาคี รวบรวมพยานหลักฐานกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่น เร่งรัดดำเนินการในส่วนเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน
ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่น นั้น
วันนี้ (22 ก.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอเรียนว่า ในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปแล้ว รวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาท ดังนี้ (1) ยึดและอายัดทรัพย์สิน รวมมูลค่ากว่า 24,748 ล้านบาท (2) ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่ากว่า 27,032 ล้านบาท (3) ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย รวมมูลค่ากว่า 10,980 ล้านบาท และ (4) ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินและสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย รวมมูลค่ากว่า 2,165 ล้านบาท
โดยการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ดังกล่าว ที่สามารถทำให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเสนอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือให้นำไปชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายได้
ด้วยเหตุนี้ “กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่น” ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น เพื่อให้การดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตสัมฤทธิ์ผลได้ จึงจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนตามมาตรฐานการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ปปง. ได้บูรณาการความร่วมมือและทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้อยู่ระหว่าง การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีความชัดเจนเพียงพอแล้ว สำนักงาน ปปง. จะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป