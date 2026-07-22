อัยการนนทบุรี จัดงานถวายพระพรในหลวงวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 ก.ค.

อัยการนนทบุรี จัดงานอัยการนนทบุรี ร่วมจัดงานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนพรรษา 28 ก.ค. ถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี อำนวยความยุติธรรม เป็นพลังแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้อง โถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ทางสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2569
โดยมี นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการจังหวัดนนทบุรี และนายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวนนทบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธี
โดยข้าราชการ อัยการ และข้าราชการธุรการ ในสังกัดจังหวัดนนทบุรี ต่างได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
จากนั้น นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่ำ ได้นำข้าราชการฝ่ายอัยการ กล่าวถวายสัตว์ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกันปฏิญาณตนว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของ ประเทศชาติและประชาชน ร่วมกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นหลักธรรมแห่งพระศาสนา ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำมาศึกษาเรียนรู้ต่อยอด
ในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด มีบทบาทตลอดจนภารกิจหลักในการอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกหลัก ในการช่วยเหลือ
ในการอำนวยความยุติธรรม สำนักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี โดยนายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี ได้ประชุมและกำชับ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการในสำนักงาน อัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี ให้ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้มาติดต่อคดี ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว ขจัดขั้นตอนที่ล่าช้า เพราะตระหนักดีว่า ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรม โดยมุ่งมั่นให้ สำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงนนทบุรี เป็นเสาหลักอีกแห่งหนึ่ง ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนแลยากไร้ ให้ได้รับความยุติธรรมโดยเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้ ประชาชน เข้าใจถึงบทบาท สิทธิหน้าที่ของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมมีความสงบ เรียบร้อย ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน