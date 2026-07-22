กลิ่นฟุ้ง! ตร.ทางหลวงรื้อกระบะซุกยาบ้าเกือบ 3 แสนเม็ด

MGR Online - ตำรวจทางหลวงจมูกไว! รวบหนุ่มขับกระบะขนยาบ้าเกือบ 3 แสนเม็ด รื้อทั้งคันซุกแนบเนียน 7 จุด สารภาพรับจ้าง 1.5 แสน ขนจากย่านรามคำแหงส่งนราธิวาส
วันนี้ (22 ก.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล.สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล.และพ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ สวญ.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ร่วมกันจับกุม นายวัชรัตน์ หรือ ลี อายุ 39 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 294,000 เม็ด, รถยนต์กระบะ อีซูซุ ดีแมกซ์ สีเทา 1 คันและโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ได้ริมถนนพระราม 2 (ทล.35) กม.51 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพบรถกระบะคันดังกล่าวขับขี่โดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลัง จึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบ ระหว่างนั้นผู้ขับขี่แสดงท่าทีมีพิรุธ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นคล้ายยาเสพติดจากภายในรถ และสังเกตเห็นพื้นปูกระบะท้ายมีลักษณะนูนผิดปกติ จึงทำการตรวจสอบเบื้องต้นและนำรถเข้าตรวจค้นอย่างละเอียดที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางโทรัด พบยาบ้าจำนวนดังกล่าวบรรจุในห่อซุกซ่อนอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์รวม 7 จุด ได้แก่ ใต้แม็คไลเนอร์, ฝาท้ายกระบะ, ช่องประตู, คอนโซลกลาง และใต้ผ้าเพดานหลังคา
สอบสวน ผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างจาก "นายโมบิล" ผ่านเฟซบุ๊ก ลำเลียงยาบ้าจากย่านรามคำแหงไปส่งยังพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยได้ค่าจ้าง 150,000 บาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน และทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางโทรัด ดำเนินคดีและเร่งขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป