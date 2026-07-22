สุดยื้อ เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์เสียชีวิตรายที่ 35 ยังรักษาตัว ICU 12 ราย

ศูนย์เอราวัณสรุปเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย หลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ยอดรวมเสียชีวิตเป็น 35 ราย ยังรักษาตัวในอีก ICU 12 ราย
วันนี้ (22 ก.ค.) ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สรุปข้อมูล ผู้บาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เขตจตุจักร ประจำวันที่ 22 ก.ค.69 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ผ่านทา รวมทั้งหมด 77 ราย ให้กลับบ้านได้ 48 ราย รักษาตัวใน รพ. 21 ราย เป็นผู้ป่วย ICU 12 ราย แอดมิท Ward 9 ราย และเสียชีวิตใน รพ. 8 ราย
โดยผู้เสียชีวิตในรพ.รายที่ 8 คือ นางสาวฐิติชญา ครุฑวิชิต เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิริราช ward อุบัติเหตุ 4 (Burn unit) เมื่อช่วงเวลา 02.20 น.ที่ผ่านมา