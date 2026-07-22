ป.บุกยึดทองแท่ง 1 กิโล. เครือข่ายยานรก “โด้ ป่าพะยอม” ซุกร้านทองสุราษฎร์ฯ

MGR Online - ตำรวจกองปราบปราม บุกยึดทองคำแท่งหนัก 1 กิโลกรัม เครือข่ายยาเสพติด“โด้ ป่าพะยอม” ซุกร้านทองสุราษฎร์ฯ ยอดรวมยึดทรัพย์ทะลุ 9 ล้านบาท
วันนี้ (22 ก.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย รรท.ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ท.ศรายุทธ จันซิว และ พ.ต.ท.แดนรบ สมัยชูเกียรติ, พ.ต.ท.มนตรี สงคง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังเข้าตรวจยึดทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จำนวน 1 แท่ง มูลค่าประมาณ 4,452,731 บาท ได้ที่สถานประกอบการค้าทองคำแห่งหนึ่งในพื้นที่อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ป. เปิดปฏิบัติการ “ตัดเส้นเงิน สยบเครือข่าย โด้ ป่าพะยอม” ระยะที่ 1 เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุดในจังหวัดพัทลุง และสามารถตรวจยึดเงินสดของเครือข่ายได้รวม 4,563,520 บาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งพบเบาะแสว่าเครือข่ายดังกล่าวได้นำเงินสดไปแปลงสภาพเป็นทองคำแท่งและฝากเก็บรักษาไว้ที่ร้านทองแห่งหนึ่งใน จ.สุราษฎร์ธานี จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและตรวจยึดไว้เป็นของกลาง เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
จากการตรวจสอบพบว่าทองคำแท่งดังกล่าวเป็นของ นายคมจักร มาเจริญ หรือ “โด้ ป่าพะยอม” ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลรวม 6 หมายจับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหลบหนีในประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับนายคมจักรมีคดีอุกฉกรรจ์ในความผิดหลายพื้นที่ ทั้งจังหวัดพัทลุง, ชุมพร, กระบี่ ,นครศรีธรรมราช และตรัง เช่น คดีร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน, จ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดต่อไป พร้อมกันนี้ ทางสถานประกอบการค้าทองคำในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีจนนำไปสู่การตรวจยึดในครั้งนี้
สรุปผลปฏิบัติการภายในระยะเวลา 4 วัน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินของเครือข่าย “โด้ ป่าพะยอม” ได้รวมทั้งสิ้น 9,016,251 บาท แบ่งเป็น เงินสดจำนวน 4,563,520 บาท และทองคำแท่งมูลค่า 4,452,731 บาท