ลุยกวาดล้างร้านลอบขายซิมผีในเบตง ยึดของกลางกว่า 1 พันซิม

ตร.ไซเบอร์ร่วมมือ กสทช.ลงพื้นที่ อ.เบตง กวาดล้างร้านลักลอบขายซิมผิดกฎหมาย จับผู้ต้องหา 3 ราย ยึดซิมการ์ดกว่า 1 พันซิม
วันนี้ (22 ก.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.กู้เกียรติ วงษ์พันธ์ ผกก.2 บก.สอท.5 พร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเจ้าหน้าที่ กก.2 บก.สอท.5 เปิดปฏิบัติการล้างบางซิมผิดกฎหมาย เข้าตรวจค้นเป้าหมายร้านจำหน่ายซิมการ์ดในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา 2 จุด จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมตรวจยึดซิมการ์ดของกลาง 1,184 ซิม
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.5 ได้รับแจ้งจาก กสทช. ว่ามีร้านลักลอบจำหน่ายซิมผีให้กับลูกค้าในพื้นที่ จ.ยะลา และลูกค้าที่มาจากประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนการโดยการล่อซื้อซิมการ์ด ที่มีการลักลอบจำหน่ายซิมการ์ดผิดกฎหมาย และซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้ว และซิมการ์ดที่ลงทะเบียนแล้วด้วยบัตรลงท้าย 4 ตัว จึงเข้าตรวจค้นที่ร้าน แห่งหนึ่ง ใน ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา จับกุมตัว นายเกียรติคุณ อายุ 45 ปี พร้อมของกลาง 1.ซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้ว 239 ซิม
สืบสวนขยายผลร้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ 50 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา จับกุมตัว 1.น.ส.อชิรญา อายุ 33 ปี และ 2.น.ส.ฐิติยา อายุ 48 ปี พร้อมของกลาง 1.ซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้ว 435 ซิม อยู่ภายในโต๊ะลิ้นชักภายในร้าน เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยเป็นซิมที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยขายในราคา 200 บาท แต่หน้าซองซิมโทรศัพท์ราคา 249 บาท ส่วนใหญ่จะจำหน่ายในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เบื้องต้นแจ้งข้อหา ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง นำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เบตง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป