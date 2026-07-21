"อัจฉริยะ" ยื่นหนังสือ"ผู้ว่าฯชัชชาติ" เร่งตรวจสอบความปลอดภัย "เวทีมวยราชดําเนิน" หลังเปิดใช้งานกว่า 80 ปี

"อัจฉริยะ" ยื่นหนังสือ"ผู้ว่าฯชัชชาติ" เร่งตรวจสอบความปลอดภัยและความแข็งแรง "สนามมวยราชดําเนิน" หลังเปิดใช้งานมายาวนานเก่าแก่กว่า 80 ปี จะสร้างความมั่นใจ ให้ทั้งแฟนมวยคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาชมมวย
วันนี้ (21 ก.ค.69) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้มีการตรวจสอบ อาคารสนามมวยราชดำเนิน ที่ก่อสร้างมานาน 82 ปี ว่าอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่หรือควรต้องปรับปรุงอาคารส่วนไหน อย่างไร เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชมการแข่งขันมวย โดยมี ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับหนังสือ
นายอัจฉริยะเปิดเผย วันนี้มายื่นหนังสือ ถึงท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอให้ส่งทีมงานเข้าตรวจสอบอาคารของสนามหมวยราชดําเนิน เนื่องจาก สนามมวยเวทีราชดำเนิน ก่อตั้งมาวันนี้อายุครบ 82 ปี แล้วก็เป็นอาคารที่เรียกว่าเป็นอาคารสาธารณะ มีเอนเตอร์เทนเมนต์ ก็คือเป็นสนามมวยราชดำเนิน ซึ่งมีชาวไทยและชาวต่างชาติ จํานวนมากที่เข้ามาใช้บริการแทบทุกวัน
ซึ่งตนเอง ก็เป็นผู้ใช้บริการ ในสนามมวยราชดำเนินมา มาโดยตลอด ก็พบว่าอาคารของสนามมวย มีอายุเก่าแก่ถึง 82 ปี จึงอยากให้ทาง ผู้ว่าฯ กทม. จัดทีมงานไปตรวจสอบอาคารสนามมวยแห่งนี้ว่า ยังมีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ ทั้งในเรื่องของโครงสร้างรวมถึงเรื่องของระบบความปลอดภัย
เนื่องจากว่าทางเข้าของทางด้านสนามมวยราชดำเนินทางด้านหน้า จะมีทางเข้าอยู่ 2 ทาง ทางซ้ายจะขึ้นไปชั้น 3 ของล็อกที่ 3 ของสนามมวย แล้วก็อีกทางหนึ่งก็เข้าไปทางล็อกที่ 2 คือชั้นที่ 2 ของสนามมวย ส่วนทางขวามือจะเป็นทางเข้าไปในชั้นริงไซด์ ส่วนทางด้านหลังจะมีอยู่ 2 ทาง ทางหนึ่งล็อกขั้นประตูไว้ ส่วนอีกทางหนึ่งก็จะเป็นทางออกที่ออกไปทางด้านข้าง ในช่วงหลังอาคารสนามมวยราชดำเนิน มีการเพิ่มแสง สี เสียง เข้าไปอีกจำนวนมากจึงไม่แน่ใจว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกปี หรือว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยทุก 5 ปีตามกฎหมายของ กทม. หรือไม่ จึงอยากให้ทางท่านผู้ว่าฯ กทม. ส่งทีมงานเข้าไปดำเนินการช่วยตรวจสอบ เพราะว่าหากเกิดเหตุ ที่ไม่คาดคิดขึ้นมา อาจจะมีความสูญเสียจำนวนมาก เพราะที่สนามมวยแห่งนี้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเข้าชมมวยกันจํานวนมาก
ส่วนสภาพของอาคารสนามมวยราชดำเนิน หากมองด้วยตาเปล่า ว่าจะมีสภาพทรุดโทรมหรือไม่นั้น ก็มองไม่ออก เพราะในส่วนของตรงช่วงกลางจะเป็นลักษณะเหมือนผนัง ด้านสถาปัตยกรรม มีการบุทั้งหมด ส่วนหลังคาก็ทำขึ้นมาใหม่ลักษณะเป็นโดม หากมีการเข้าไปตรวจสอบแล้วมีการรับประกันว่ามันปลอดภัยแข็งแรง ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของประโยชน์สาธารณะ ที่ทำให้ผู้เข้าไปใช้บริการสบายใจ เพราะ อย่างที่บอกว่า สนามมวยราชดําเนิน มีทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทยเข้ามาจํานวนมาก เพราะเป็นเวทีมาตรฐานระดับโลกของประเทศไทย
ขณะที่ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตัวแทนรับหนังสือระบุว่า จะรับเรื่องไว้และจะให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบต่อไป