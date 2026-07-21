“กรมคุก” ลบภาพจำ! ยกระดับการแพทย์เรือนจำยุคใหม่ ดูแลเท่าเทียมบุคคลภายนอก

MGR Online - ราชทัณฑ์ แจงยกระดับการแพทย์เรือนจำยุคใหม่ ยึดมั่นตามกฎหมาย และ "ข้อกำหนดแมนเดลา" ดูแลตามมาตรฐานสากล
ตามที่ได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นของอดีตผู้ต้องขังต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและ การรักษาพยาบาลในเรือนจำ นั้น
วันนี้ (21 ก.ค.) กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ภาพจำในอดีตเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิการรักษาพยาบาลหรือการจ่ายยาตามอาการทั่วไปนั้น ปัจจุบันระบบสาธารณสุขของกรมราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนาจนแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ในด้านการรักษาพยาบาล กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับสิทธิด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และเครือข่ายโรงพยาบาลแม่ข่ายทั่วประเทศภายใต้โครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งมีการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
ผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตามอาการ โดยบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมจ่ายยาที่เหมาะสมตามดุลพินิจของแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ ไม่ได้มีการจ่ายยาเพียงชนิดเดียวแก่ผู้ป่วยทุกรายตามที่มีการกล่าวอ้าง ขณะที่ผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยเฉพาะทางหรือเจ็บป่วยรุนแรง พยาบาลประจำเรือนจำจะประสานแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษา ทั้งในรูปแบบการเดินทางมาตรวจภายในเรือนจำและการให้คำปรึกษาผ่านระบบการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) รวมถึงหากแพทย์มีความเห็นว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลภายนอก ก็จะดำเนินการส่งตัวไปรักษา ณ โรงพยาบาลแม่ข่ายอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติให้ผู้ต้องขังต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์โดยเร็ว และไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่ประชาชนทั่วไปพึงได้รับจากรัฐ
นอกจากนี้ การแพทย์ราชทัณฑ์ไทยยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากลขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ "ข้อกำหนดแมนเดลา" (The Nelson Mandela Rules) โดยเฉพาะข้อกำหนดที่ 24 ถึง 27 ที่เน้นย้ำสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ต้องขังจะได้รับยาประจำตัวกลับบ้านเมื่อพ้นโทษและในรายที่ไม่มีญาติ กรมราชทัณฑ์จะดำเนินการส่งต่อประวัติการรักษาไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ภูมิลำเนาโดยตรง เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและไม่มีใครถูกทอดทิ้งภายหลังพ้นโทษแล้ว
กรมราชทัณฑ์ ขอความร่วมมือในการนำเสนอและรับฟังข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิรูปองค์กรทั้งระบบอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในมิติด้านอาชีพที่ได้รับการยกระดับสู่หลักสูตรทักษะแห่งอนาคต เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้จริงในยุคปัจจุบัน
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปพัฒนาระบบการดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยยืนยันว่าการดำเนินงานทุกด้านมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่กับการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของเรือนจำ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคม มีอาชีพสุจริตและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำได้อย่างยั่งยืน