อธิการ มทร.อีสาน’ นำ ทปอ.มทร.ร่วมเวที ‘THAILAND²’ หนุนยกระดับทุนมนุษย์ ขับเคลื่อนกำลังคนทักษะสูงรับอนาคตประเทศ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เข้าร่วมงาน “THAILAND² ยกกำลังประเทศไทย ยกระดับทุนมนุษย์” ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือของ 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
ภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 90 วันของทั้ง 5 กระทรวง พร้อมการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยกกำลังประเทศไทย ยกระดับทุนมนุษย์” โดยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้นำเสนอแนวคิดและทิศทางการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ไทย ผ่านการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการผลิตกำลังคนทักษะสูงให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรม
ในการปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน ยังได้สรุปผลการดำเนินงานของกระทรวง อว. ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอ 10 ผลงานสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ได้แก่ นโยบาย TCAS69 เท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ตรวจสอบงานวิจัยซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ การผลักดันการปรับเงินเดือนชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย การส่งอุปกรณ์วิจัยอวกาศของไทยร่วมภารกิจโคจรรอบดวงจันทร์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการขยายผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม อาทิ Traffy Fondue, Digital Healthcare, แพลตฟอร์มแก้จนแม่นยำ (PPAP), การยกระดับวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการน้ำด้วย Big Data และ IoT รวมถึงการพัฒนารถไฟฝีมือคนไทย ซึ่งสะท้อนบทบาทของวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ การเข้าร่วมงานของรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ในฐานะประธาน ทปอ.มทร. สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง อว. เพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ อันเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับทุนมนุษย์ไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน