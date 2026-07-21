ลุยค้นชายแดนอรัญฯ พบลอบเดินสายยาวกว่า 1.5 กม.ส่งสัญญาณเน็ตเข้ากัมพูชา ยึดอุปกรณ์ เอาผิดผู้เกี่ยวข้อง

MGR Online - ปอท.-กสทช. ลุยค้นชายแดนอรัญประเทศ 3 จุด พบลักลอบเดินสายอินเทอร์เน็ตข้ามแดนยาวกว่า 1.5 กม. ยึดอุปกรณ์ส่งสัญญาณข้ามแดน เร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
วันนี้ ( 21 ก.ค. ) พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท.สั่งการ พ.ต.อ.พันธุ์ล้าน ปฐมพรวิวัฒน์ ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. นำหมายค้นศาลจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุด ในพื้นที่หมู่ 7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานกรณีลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามชายแดน
ผลการตรวจค้นจุดแรก ซึ่งเป็นบ้านพักของนายรัตน์ธพล เจ้าหน้าที่พบเราเตอร์ MikroTik จำนวน 1 เครื่อง เชื่อมต่อกับสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และตรวจพบว่ามีการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังประเทศกัมพูชา
จุดที่สอง เจ้าหน้าที่พบการลักลอบเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นระยะทางประมาณ 850 เมตร มุ่งหน้าข้ามชายแดนไปยังประเทศกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง OTDR ซึ่งใช้ตรวจสอบเส้นใยนำแสง พบว่าสายดังกล่าวเป็นเส้นเดียวกับที่เชื่อมต่อจากจุดแรก
ส่วนจุดที่สาม พบตู้บริหารจัดการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Node) ของบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ยืนยันว่าการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบภาพรวมพบว่ามีการลักลอบเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแนวชายแดนรวมระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายรัตน์ธพลต่อพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีในข้อหา ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 14 (3) ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ