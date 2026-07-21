สกัดจับ "โดรน FPV" 4 ลำ-อุปกรณ์อื้อ ก่อนส่งข้ามเมียนมา

MGR Online - บช.ก.-กองกำลังนเรศวร-สภ.แม่สอด ร่วมสกัดจับ "โดรน FPV" ขีดความสามารถสูง 4 ลำ พร้อมอุปกรณ์จำนวนมาก ก่อนส่งข้ามเมียนมา หวั่นกระทบความมั่นคงชาติ
วันนี้ (21 ก.ค. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ. ร่วมกับกองกำลังนเรศวร หน่วยเฉพาะกิจราชมนู และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด จ.ตาก นำกำลังจับกุม นายมิน นี่ จอ อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา พร้อมของกลาง อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ประเภท FPV ประกอบเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 4 ลำ , โครงเฟรมโดรน พร้อมประกอบ จำนวน 7 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์และอะไหล่ จำนวนรวม 16 รายการ เช่น มอเตอร์ , กล้องสำหรับติดโดรน , แผงวงจรควบคุม และ เสาสัญญาณ ได้บริเวณร้านอาหาร ริมถนนสายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่า จะมีการลับลอบขนส่งโดรน FPV ผิดกฎหมายศุลกากร มายังพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อส่งต่อไปยังประเทศเมียนมา ด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ทราบแน่ชัด อันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ จึงนำกำลังเข้าตรวจบริษัทฯ ขนส่ง พบกล่องพัสดุต้องสงสัย จำนวน 2 ลัง ซึ่งส่งมาจากต้นทาง จ.เชียงใหม่ รอการนำส่งยังไปยังที่อยู่ปลายทางตามที่ระบุไว้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ ชุดจับกุมได้ติดตามกล่องพัสดุต้องสงสัยไปจนทราบว่า มีนายมินฯ เป็นผู้รับพัสดุ จึงแสดงตัวเพื่อเข้าตรวจสอบ พบสินค้าภายในกล่องพัสดุทั้ง 2 กล่อง เป็นโดรน พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ต่าง ๆ จำนวนมาก ที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ บรรจุอยู่ภายในกล่อง อันเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจสอบเอกสารการนำเข้าพัสดุ แต่นายมินฯ ไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้แต่อย่างใด จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของนายมินฯ พบกล่องลังพัสดุ บรรจุโดรนอีก 1 กล่อง
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่า ตนเป็นเพียงผู้รับพัสดุดังกล่าวแทนเท่านั้น โดยเมื่อรับพัสดุแล้วจะมีผู้ขับขี่รถยนต์เข้ามารับ โดยที่ไม่รู้จัก ไม่ได้รับค่าจ้างและไม่ทราบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นอะไร อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ ไม่ปักใจเชื่อจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา “ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร” อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้โดรนของกลางที่ยึดได้เป็นโดรนประเภท FPV (First-Person View drone) (อากาศยานไร้คนขับชนิดหนึ่งที่ส่งภาพวิดีโอสดจากกล้องบนเครื่องไปยังนักบิน) เป็นเทคโนโลยีของโดรนที่มีขีดจำกัดความสามารถสูง แตกต่างจากโดรนพาณิชย์ทั่วไป ทั้งความเร็ว,ระบบส่งสัญญาณ และความสามารถในการบินในพื้นที่สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ดังนั้นการตรวจยึดในครั้งนี้จึงไม่เป็นเพียงสกัดกั้นการลักลอบขนสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการตัดวงจรภัยต่อความมั่นคง ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของพื้นที่ชายแดนของประเทศต่อไป